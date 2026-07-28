Çağla Şıkel Çocukluk Hayalini Yıllar Sonra Gerçekleştirdi!

Çağla Şıkel çocukluk fotoğrafındaki nazar boncuklu kolyeyi yıllar sonra Alaçatı'da yeniden yaptırdı. Ünlü modelin nostaljik paylaşımı duygulandırdı.

Çağla Şıkel Çocukluk Hayalini Yıllar Sonra Gerçekleştirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-07-2026 16:13

Podyumların tescilli güzeli, tarzı ve bitmeyen enerjisiyle magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Çağla Şıkel sosyal medya hesabından yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Günlük hayatından sık sık kareler paylaşan ünlü model bu kez çocukluk yıllarına uzanan çok özel ve anlamlı bir hatırayı yeniden canlandırarak hayranlarının kalbini fethetti.

Annelerinin Diktiği Elbiseler Ve Nazar Boncuklu Kolyeler

Ablası Berna Şıkel ile çocukluk yıllarında çekilmiş nostaljik bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sunan Çağla Şıkel paylaşımındaki ince detayla dikkat çekti. Tenis kıyafetleri içindeki iki kardeşin üzerindeki elbiselerin anneleri tarafından özel olarak dikildiğini belirten ünlü model boyunlarındaki nazar boncuklu kolyelerin hikayesini şu duygusal sözlerle aktardı: "Annem elbiselerimizi dikmiş nazarlıklarımızı elleriyle hazırlamış ve bizi tenise göndermiş."

Alaçatı'da Yıllar Sonra Gelen Sürpriz: "Ablama Da Aldım, Çok Güzel Oldu"

Çocukluk fotoğrafındaki o nazar boncuklu kolyenin yıllardır aklından hiç çıkmadığını dile getiren başarılı model bu anıyı yaşatmak için harekete geçti. Yaz tatili için gittiği İzmir Alaçatı'da kolyenin neredeyse birebir aynısını tasarlatan Şıkel bu özel hediyeden ablasına da alarak çocukluk bağlarını yeniden tazeledi. Paylaşımına "O kolye yıllardır aklımdaydı. Dün Alaçatı'da neredeyse birebir aynısını yaptık. Ablama da aldım çok güzel oldu" notunu düşen ünlü modelin bu duygusal jesti sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı.

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