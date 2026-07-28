İlker Ayrık'ın Saklı Cenneti Ortaya Çıktı! Beykoz'da 17 Dönümlük Çiftlik Hayatı

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü İlker Ayrık İstanbul'un o bitmek bilmeyen temposundan ve şehir stresinden kaçmak için çareyi doğada buldu. Beykoz'un İshaklı Köyü'nde 17 dönümlük bir arazi satın alan ünlü oyuncu zamanının büyük kısmını kurduğu bu çiftlikte geçiriyor artık.

Ayrık şehre çok uzak sayılmayan ama doğasını da korumayı başarmış bu devasa arazide tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Öyle uzaktan izlemekle de yetinmiyor; bizzat toprağın başına geçip kendi mahsulünü kendi yetiştiriyor.

5 Yıldır Bayağı Bildiğiniz Çiftçilik Yapıyor

Çiftlikteki günlük rutininden bahseden ünlü sunucu yaklaşık 5 yıldır aktif olarak bu işin içinde olduğunu söyledi. Toprakla uğraşmanın insandaki bütün o negatif elektriği alıp götürdüğünü belirten oyuncu mevsimi geldikçe bostana inip ekim biçim yapıyor.

Arazideki ekim alanlarında domates, biber ve salatalık gibi klasik sebzeler başı çekiyor. Ama bunların yanında çeşit çeşit aromatik bitki de yetiştiriyorlar. Üretim sürecinin tamamı doğal yöntemlerle ilerliyor, kimyasal ürünler kesinlikle kullanılmıyor.

Arazide 11 Köpek, 2 Eşek ve Kümes Hayvanları Var

Beykoz'daki bu 17 dönümlük yaşam alanı sadece sebze meyveyle de sınırlı değil üstelik. İlker Ayrık çiftliğinde epey kalabalık bir hayvan grubuna da ev sahipliği yapıyor.

Gününün önemli bir kısmını dostlarına ayıran ünlü isim arazide 11 köpek, 2 eşek, çok sayıda kümes hayvanı ve tavşanların bulunduğunu anlattı. Hem hayvanların bakımıyla hem de bahçe işleriyle bizzat ilgilendiği için doğayla tam uyumlu bir rutin tutturmuş durumda.

Ekran İşlerinden Arta Kalan Zaman Doğada Geçiyor

Tiyatro oyunları ve televizyon projelerinden fırsat bulduğu an soluğu Beykoz'daki arazisinde alan oyuncu çiftçiliği artık bir yaşam felsefesi olarak görüyor. Kendi gıdasını üretmenin huzurunu yaşayan Ayrık bu doğal yaşam tarzıyla çevresindeki dostlarına da ilham olmaya devam ediyor.