Serenay Sarıkaya’nın Dizilerde ve Programlarda Seslendirdiği Şarkılar

Serenay Sarıkaya'nın yayımlanmış bir albümü yok. Buna rağmen dizilerde ve katıldığı programlarda söylediği şarkılar bir araya getirildiğinde oldukça geniş bir repertuvar çıkıyor. Türk sanat müziğiyle büyüdüğünü anlatan oyuncu, fırsat buldukça mikrofon başına geçti. Her performansın ardından albüm soruları gelse de her seferinde asıl tutkusunun oyunculuk olduğunu söyledi.

İlk Şarkılarını Lale Devri'nde Söyledi

Sarıkaya'nın dizilerdeki ilk müzik performansları Lale Devri'nde geldi. Yeşim karakterini canlandırdığı yapımda "Tek Başına"yı seslendirdi. Parça, nakaratı nedeniyle internette "Söyle Buldun mu?" adıyla da paylaşıldı.

Karakterinin hikâyesinin sonlarına doğru söylediği "Yalnızlık Senfonisi" ise kayalıklardaki veda sahnesine eşlik etti. Bu yorum bazı eski paylaşımlarda "Yalnızlığım" adıyla yer aldı.

Medcezirde Küçük Bir Albüm Birikti

Serenay Sarıkaya'nın en kalabalık şarkı arşivi Medcezir döneminde oluştu. Mira'nın müziğe ilgisi hikâyenin parçasıydı. Bu nedenle solo yorumlar, grup performansları ve Çağatay Ulusoy'la yaptığı düetler sık sık ekrana geldi.

Sarıkaya dizide şu parçaları seslendirdi ya da onlara eşlik etti:

"Yaz Yaz Yaz", "Ah Bu Ben", "Senden Daha Güzel", "İsyan", "Divane Âşık Gibi", "Kanatlarım Var Ruhumda", "Varsa Söyle", "Medcezir", "Masum Değiliz", "İnci Tanem", "Beni Benimle Bırak", "Aşk Kırıntıları", "Tencere Kapak", "Bir Kuyruklu Yıldıza Mektup", "Haydi Gel Benimle Ol", "Dünyayı Durduran Şarkı" ve İngilizce yorumu "Where Are You Now?".

Özellikle "Senden Daha Güzel", "Beni Benimle Bırak" ve "Aşk Kırıntıları" düetleri, Mira ile Yaman'ın hikâyesiyle bütünleşti. "Bir Kuyruklu Yıldıza Mektup" ise dizi için hazırlanan özel parçalardan biriydi.

Aile Dizisinde İki Şarkı Söyledi





Sarıkaya, yıllar sonra Aile dizisinde yeniden şarkı söyledi. Devin karakteriyle önce Onur Can Özcan'ın "Yaramızda Kalsın" parçasını yorumladı.

Dizinin sonlarına doğru Yağmur'un düğününde Orhan Gencebay'ın "Benim Dünyam" şarkısını seslendirdi. İki performans da bölüm yayımlanmadan önce paylaşılan görüntülerle sosyal medyada ilgi gördü.

Canlı Yayınlarda da Mikrofonu Bırakmadı

Serenay Sarıkaya, televizyon programlarında söylediği şarkılarla da sık sık gündeme geldi. Beyaz Showda "Tek Başına" ve Hakan Altun'un "Telefonun Başında" parçalarını seslendirdi. 3 Adamdaki "Vazgeçtim" yorumu da çok paylaşılan performanslarından biri oldu.

İbrahim Selim ile Bu Gece programında "Telefonun Başında", "Vazgeç Gönül", "If I Ain't Got You" ve "Dilek Taşı"nı söyledi.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümündeyse Alice Müzikali'nden "Duy Beni"yi, Halil Sezai'nin "İsyan"ını ve Yıldız Tilbe'nin "Dayan Yüreğim" şarkısını yorumladı.

Serenay Sarıkaya müzik kariyeri planlamadığını birkaç kez söylese de yıllar içinde biriken bu performanslar, küçük bir albümü dolduracak kadar çoğaldı. Mira'nın karaoke sahnelerinden Devin'in düğününe uzanan kayıtlar, oyuncunun şarkılarla kurduğu güçlü bağı da ortaya koyuyor.