Elçin Sangu AHBAP Soruşturmasında İfade Verdi! Adliyeden İlk Görüntü...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma dahlinde bilgisine başvurulmak ve ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrılan ünlü isimler sabah saatlerinden itibaren Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Soruşturma kapsamında ünlü oyuncu Elçin Sangu da öğle saatlerinde adliyeye giriş yaparken görüntülendi.

Güvenlik Noktasından Geçti Savcılık Katına Çıktı

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Elçin Sangu, İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. pic.twitter.com/kKj9CItRuN — Haber Report (@HaberReport) July 28, 2026

Sabah saatlerinde Gülben Ergen ve Uğur Dündar'ın ifade vermesinin ardından öğle saatlerinde adliyenin yolunu tutan Elçin Sangu güvenlik noktasındaki kontrollerin ardından direkt olarak savcılık katına yöneldi. Adliye girişinde basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu yöneltilen sorular karşısında sessizliğini koruyarak "Söyleyeceklerimi içeride savcı beye söyleyeceğim" yanıtını vermekle yetindi.

Gülben Ergen Tanık Sıfatıyla İfade Verdi: "İyilikten Maraz Doğar"





Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla dinlenen ünlü sanatçı Gülben Ergen ise adliye çıkışında üzüntüsünü dile getirdi. Yaşanan süreçten dolayı kırgın olduğunu belirten Ergen "İyilikten maraz doğar. Çok üzgünüm, çok kırgınım" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen'in avukatı ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Konu malumunuz; üzücü bir durum. Müvekkilimin tanık olarak ifadesi alındı. Kendisi de derneğe bağış yapmak suretiyle mağduriyet yaşamış binlerce vatandaşımızdan biri. Yürütülen soruşturmaya destek olmak mahiyetinde birtakım sorulara cevap verdi. Görevimizi yerine getirdik" şeklinde konuştu.