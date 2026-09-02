Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Evlendi! İlk Kareler

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, sonunda beklenen adımı attı. Bir süredir aşk yaşayan ikili, İzmir’de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin bu özel gününde yakın dostları da onları yalnız bırakmadı.

Şarkılarıyla müzik listelerinde sık sık zirveye çıkan Zeynep Bastık, özel hayatıyla da uzun zamandır gündemde. Oyuncu Serkay Tütüncü ile yaşadığı aşkı gözlerden uzak tutmayan ünlü şarkıcı, mutluluğunu zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle paylaşıyordu.

Aşkları İkinci Yılında Taçlandı

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, ilişkilerinin ikinci yılını geçtiğimiz dönemde romantik paylaşımlarla kutlamıştı. Bastık, sevgilisine yazdığı uzun mesajla aşkını açıkça dile getirmiş ve “Sana çok aşığım” sözleriyle duygularını paylaşmıştı.

Çift için bu kutlama aynı zamanda yeni bir dönemin habercisi oldu. İlişkilerinin ikinci yıl dönümünde evlilik kararı aldıklarını açıklayan ikili, hayranlarını da sevindirmişti.

Paris’te Gelen Evlilik Teklifi

Çiftin evlilik hikâyesinde Paris’in de ayrı bir yeri var. Serkay Tütüncü, romantik bir atmosferde Bastık’a evlenme teklif etti. Zeynep Bastık’ın “evet” cevabının ardından çift, yüzüklü pozlarını sosyal medyada paylaşarak mutluluklarını duyurdu.

O kareler kısa sürede büyük ilgi görürken, herkes bu kez düğün tarihini beklemeye başladı.

İzmir’de Sade Bir Tören

Beklenen gün sonunda geldi. Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, bu akşam İzmir’de yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle evlendi.

Çiftin nikâhından ilk kareler de ortaya çıkmaya başladı. Mutlulukları yüzlerinden okunan Bastık ve Tütüncü’nün bu özel gününde yakın arkadaşları da yanlarında yer aldı.

Böylece yaklaşık iki yıllık aşklarını evlilikle taçlandıran çift, yeni hayatlarına “evet” diyerek başladı. Sevenleri de sosyal medyada çifti tebrik eden mesajlar paylaşarak mutluluklarına ortak oldu.