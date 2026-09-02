Güllü Dosyasında Şok Detay! “Ben Attım” Dediği İddia Edildi

Yalova’da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada gündem yaratacak yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanırken, olayın tek tanığı olduğu belirtilen Sultan Nur Ulu’nun savcılıkta yaptığı canlandırmanın görüntüleri de dosyaya girdi.

Dosyadaki en dikkat çekici gelişmelerden biri ise Sultan’ın babası Arif’e ait olduğu belirtilen ses kaydı oldu. Kayıtta, Sultan’ın babasına söylediği öne sürülen sözler soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte.

Savcılıkta Olayı Canlandırdı

Soruşturma kapsamında Güllü’nün ölüm anına ilişkin önemli ayrıntılar araştırılırken, olay sırasında evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun savcılıkta verdiği ifade de mercek altına alındı.

Sultan’ın, ifadesi sırasında Güllü’nün pencereden düştüğü anı uygulamalı olarak canlandırdığı belirtildi. Ortaya çıkan görüntülerde, olayın nasıl gerçekleştiğine dair kendi anlatımını hareketleriyle gösterdiği görüldü.

Sultan Nur Ulu hakkında soruşturma kapsamında ev hapsi kararı verilmişti. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise “tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Tuğyan Bana İki Daire Teklif Etti”

Dosyaya giren bir başka gelişme ise Sultan’ın babası Arif’e ait olduğu belirtilen telefon konuşmasının ses kaydı oldu.

Kayıtta Arif’in, kızı Sultan’ın kendisine olayla ilgili anlattığı iddia edilen sözleri aktardığı duyuluyor. Arif’in anlatımına göre Sultan, “Biz attık baba”, “Biz attık, biz öldürdük” ve “Ben attım” şeklinde ifadeler kullandı.

Ancak kaydın en çok dikkat çeken kısmı ise “Tuğyan bana iki daire teklif etti, ben de attım” sözleri oldu.

Soruşturma sürerken dosyaya giren bu görüntü ve ses kaydı, Güllü’nün ölümüne ilişkin soru işaretlerini daha da artırdı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmanın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu oldu.