Deniz Çakır’dan Çok Konuşulacak İtiraf: “Görücü Usulü”

Deniz Çakır eşi Bilgehan Baykal’la tanışma hikâyesini anlattı. İkiliyi Zuhal Olcay’ın tanıştırdığını söyleyen oyuncu “Görücü usulü gibi” dedi.

Deniz Çakır’dan Çok Konuşulacak İtiraf: “Görücü Usulü”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 18:02

Deniz Çakır, meslektaşı Melis İşiten’in YouTube programına konuk oldu ve hem özel hayatından hem de kendisiyle ilgili bilinmeyenlerden bahsetti. Özellikle eşi Bilgehan Baykal’la tanışma hikâyesini anlatırken kullandığı “görücü usulü” benzetmesi dikkat çekti.

2023 yılında Bilgehan Baykal’la evlenen Çakır, aslında bu hikâyenin hiç planında olmadığını anlattı. İkilinin tanışmasına ise ünlü oyuncu Zuhal Olcay vesile olmuş.

Zuhal Olcay İkisini Birbirine Yakıştırmış

Deniz Çakır’ın anlattığına göre Zuhal Olcay, 2021 yılında kendisine Bilgehan Baykal’dan bahsederek “Çok güzel olursunuz, o da seni çok beğeniyormuş” dedi.

Çakır ise bu sözlere başta pek sıcak bakmamış. Hatta durumu “Ne öyle, görücü usulü gibi. Olur mu öyle şey?” diyerek geçiştirmiş.

İşin komik tarafı ise Bilgehan Baykal’ın Instagram hesabına baktığında ortaya çıkmış. Çakır, hesapta yalnızca kedi fotoğraflarını görünce bunun kendisine pek “erkeksi” gelmediğini söyledi. Sonradan öğrendiğinde ise hesabın Baykal’ın kedileri için açtığı ayrı bir hesap olduğunu anlamış.

Bir Kahveyle Her Şey Değişmiş

Yıllar sonra Arnavutköy’de bir restoranda karşılaşan ikili, Zuhal Olcay’ın davetiyle aynı masada kahve içmiş. Ertesi gün Baykal’dan buluşma mesajı gelince de hikâye başlamış.

Çakır’ı en çok etkileyen detaylardan biri ise Baykal’ın buluşmaya şiir kitabıyla gelmesi olmuş. Şiir yazması ve sohbetlerinin çok güzel ilerlemesi, oyuncunun dikkatini çekmiş.

Çakır’ın Aşk Tanımı da Dikkat Çekti

Deniz Çakır, aşkın onun için artık anlık heyecanlardan ibaret olmadığını söyledi. Ona göre gerçek aşk, iki kişinin birbirini zaman içinde dengelemesi ve hayatı birlikte paylaşması.

Öte yandan oyuncu, yakın zamanda kedisi Şati’yi kaybettiğini ve bu nedenle kendisini yalnız hissettiğini de anlattı. İstanbul’u Şati olmadan düşünemediğini söyleyen Çakır’ın sözleri duygulandırdı.

Çakır ayrıca kriminal olaylara ilgisini anlatarak, oyuncu olmasaydı adli tıp uzmanı olmak isteyeceğini söyledi. Kendisini zaman zaman güzel, zaman zaman vasat bulduğunu söyleyen oyuncu, bu sıralar ise kendisiyle barışık olduğunu ifade etti.

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