Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Televizyon ekranlarının ve sinemanın aranılan genç yüzlerinden biri olan başarılı oyuncu Devrim Özkan yoğun ve yorucu geçen bir çalışma sezonunun ardından yorgunluğunu atmak üzere soluğu Ege ve Akdeniz'in eşsiz koylarında aldı. Rol aldığı projelerdeki güçlü oyunculuk performansının yanı sıra duru güzelliği ve fiziğiyle de adından sıkça söz ettiren ekranların sevilen ismi bu yılki tatil tercihini lüks bir tekne turundan yana kullandı. Mavi yolculuğa çıkan güzel oyuncu gün boyunca Ege'nin serin sularında ve güneşin altında geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

27 Yaşındaki Yıldız Pozlarıyla Göz Doldurdu

27 yaşındaki başarılı ve güzel oyuncu Devrim Özkan masmavi denizlerin ortasında gerçekleştirdiği tatili boyunca sık sık kameranın karşısına geçerek iddialı pozlar verdi. Teknede geçirdiği huzurlu ve sakin günleri kayıt altına alan güzel star çektirdiği estetik ve doğal fotoğrafları kendi resmi sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.

Günün ilk ışıklarından gün batımına kadar teknenin güvertesinde güneşin tadını çıkaran zaman zaman denize girerek serinleyen oyuncunun çabasız şıklığı ve doğal güzelliği paylaşılan fotoğraflara damga vurdu. Şehrin gürültüsünden ve yoğun set temposundan uzakta son derece sakin, huzurlu bir rotayı seçen Özkan'ın neşeli halleri gözlerden kaçmadı.

Sosyal Medyada Beğeni Ve Yorum Yağmuru

Devrim Özkan'ın sosyal medya hesaplarında yayımladığı tekne pozları yüklenir yüklenmez kısa sürede binlerce etkileşim alarak dijital mecralarda günün en çok konuşulan magazin konuları arasında yerini aldı. Güzel oyuncunun fotoğrafları hayranları dostları ve takipçileri tarafından adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları ve hayranları güzel yıldıza destek vererek gönderilerin altına "Ege denizinde bir kuğu gibi", "Sezonun tüm yorgunluğunu üzerinden atmış harika görünüyor", "Güzelliği ve fiziğiyle yine göz kamaştırıyor", "Kusursuz bir doğal güzellik" şeklinde yüzlerce övgü dolu yorum bıraktı. Yeni sezonda hangi projeyle ekranlara döneceği de merak konusu olan Özkan'ın tatilin ardından yeni projelerin senaryolarını okumak üzere İstanbul'a dönmesi bekleniyor.