Haysiyet’ten Olay Tanıtım! Aşk Uğruna Babasına Rest Çekti

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet’in tanıtımına Mehmet ve Simay’ın aşkı damga vurdu. Mehmet’in babasına rest çekmesi ve ardından gelen tokat olay oldu.

Haysiyet’ten Olay Tanıtım! Aşk Uğruna Babasına Rest Çekti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 17:57

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet için geri sayım sürerken, diziden bir tanıtım daha geldi. Yayına günler kala paylaşılan görüntülerde bu kez Mehmet ve Simay’ın aşkı ön plana çıktı. Birbirinden tamamen farklı hayatların içinden gelen ikilinin hikâyesi, aşk ile haysiyet arasında sıkışıp kalacakları zorlu sürecin de sinyallerini verdi.

Tanıtımda özellikle Simay’ın Mehmet’e söylediği sözler dikkat çekti. “Biz seninle biriz. Biz seninle kalpten eşitiz” diyen Simay, aralarındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi.

Mehmet Aşkı İçin Babasının Karşısına Çıkıyor

Dizinin yeni tanıtımında Mehmet’in sevdiği kadın için ailesine karşı gelmesi dikkat çekiyor. Babası Sadık Karlıova’nın karşısına geçen Mehmet, “Bari evleneceğim kadını kendim seçeyim” diyerek rest çekiyor.

Ancak Mehmet’in bu çıkışı hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Sadık Karlıova’nın oğluna attığı tokat, aile ile aşk arasında kalacak Mehmet’in önündeki zorlu yolu gözler önüne seriyor.

Tanıtımda yer alan “Bazı hataların telafisi yoktur kızım” ve “Senin dengin de, sana yakışan da Hülya’dır” sözleri ise hikâyedeki çatışmanın giderek büyüyeceğini gösteriyor.

Yeşilçam Havası Dikkat Çekiyor

Haysiyet, hikâyesinin yanı sıra atmosferiyle de şimdiden merak uyandırıyor. Yeşilçam filmlerini hatırlatan sahneler ve hikâyeye farklı bir hava katan mekanlar, dizinin dikkat çeken ayrıntıları arasında.

Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, kadroda Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan, Merih Öztürk, Nergis Öztürk, Burak Çelik ve Gökberk Yıldırım gibi isimler bulunuyor.

Haysiyet İçin Geri Sayım Başladı

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği, Süreç Film imzalı Haysiyet, 8 Eylül Salı günü Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dizinin ilk bölümü öncesinde yayınlanan tanıtım, özellikle Mehmet ve Simay’ın aşkının nasıl bir sınavdan geçeceği konusunda merakı iyice artırdı.

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