Hayko Cepkin’den Şok Karar! 2 Yıl Sonra Sahneleri Bırakıyor

Türk rock müziğinin kendine has isimlerinden Hayko Cepkin, kariyeriyle ilgili şaşırtan bir karar aldığını açıkladı. Sahnedeki sıra dışı gösterileri ve cesur performanslarıyla yıllardır adından söz ettiren ünlü sanatçı, 50 yaşına bastığında mevcut konser dönemini noktalamayı planlıyor.

Cepkin’in bu açıklaması özellikle konserlerinde kendisini yalnız bırakmayan hayranlarını üzerken, sanatçının müzikten tamamen kopmayacağı da ortaya çıktı. Ünlü isim, önümüzdeki dönemde enerjisini tiyatro ve müzikal projelerine yöneltmek istiyor.

50 Yaşında Konserlere Veda Edecek

Hayko Cepkin, 11 Mart 2028 tarihinde 50 yaşına girdiğinde mevcut konser formatını sonlandıracağını söyledi. Önünde yaklaşık iki yıllık bir konser dönemi bulunan sanatçı, bu süre boyunca sahnelerde olmaya devam edecek.

Kariyerini doğru zamanda noktalamak istediğini anlatan Cepkin, bu kararın uzun süredir aklında olduğunu belirtti. Ünlü sanatçı, kariyerin de bir noktada doğru zamanda ve doğru yerde bırakılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Cepkin’in sözleri, “Hayko artık sahneleri bırakıyor” şeklinde yorumlansa da sanatçının asıl planı biraz farklı. Çünkü onun için yeni bir dönem başlıyor.

Yeni Rotası Tiyatro ve Müzikal

Konser maratonunun ardından tiyatro ve müzikale ağırlık vermek isteyen Cepkin’in kafasında oldukça iddialı projeler var. Yıllardır konserlerinde kullandığı görsel dünya ve teknolojiyi tiyatro sahnesine taşımayı hedefliyor.

Ünlü sanatçı, böylece seyirciyle bambaşka bir şekilde buluşmak ve sahne deneyimini farklı bir noktaya taşımak istiyor.

En Büyük Hayali Kendi Müzikalini Yazmak

Hayko Cepkin’in gelecek planları arasında kendi müzikalini hazırlamak da var. Ancak bu çalışma yalnızca kendi şarkılarından oluşmayacak.

Cepkin, tamamen yeni eserlerden oluşan ve sahne teknolojisinin güçlü şekilde kullanılacağı müzikaller yaratmak istediğini söyledi. Yıllardır farklı işlere imza atan sanatçı, bu yeni dönemin kendisine yakışacağını düşünüyor.

Kısacası Hayko Cepkin için konserlerin sonu, sahnenin sonu anlamına gelmiyor. Aksine sanatçı, önünde yepyeni ve oldukça iddialı bir dönem açmaya hazırlanıyor.