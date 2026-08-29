Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

atv'nin yeni sezondaki en iddialı yapımlarından biri olan Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht dizisinin merakla beklenen yeni tanıtımı izleyiciyle buluştu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin en parlak ve güçlü dönemlerinden birini ekranlara taşımaya hazırlanan dev prodüksiyonlu dizi Sultan Alaeddin Keykubat'ın sekiz yıllık çetin esaretin ardından devletin zirvesine uzanan soluk kesici mücadelesini merkezine alıyor.

Tanıtım Sosyal Medyada Rekor Kırdı: Alaeddin Ve Destina Uyumuna Tam Not

Düşümü gerçek kılan Rabbim, elbet yarım kalanı da tamamlar.



Aşk ve Taht 2. Tanıtım ????



Aşk ve Taht, yakında atv’de.#AşkveTaht @atvcomtr pic.twitter.com/DGw6mo2qTE — Aşk ve Taht (@askvetahtatv) August 28, 2026

Yayınlandığı ilk andan itibaren kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan yeni tanıtım sosyal medyada da geniş bir yankı uyandırdı. Çarpıcı sahnelerin yer aldığı fragman dizinin atmosferine dair heyecan verici ipuçları sundu.

Videoda en çok konuşulan ve öne çıkan anı ise Şehzade Alaeddin ile Alanya Prensesi Destina'nın ilk kez karşı karşıya geldiği sahneler oldu. İkilinin ekran başındakileri etkileyen dikkat çekici uyumu ve aralarındaki yüksek çekim izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sekiz Yıllık Esaret Bitti: Sarayda Taşlar Yerinden Oynayacak

Bir şehzade olarak dünyaya gözlerini açan ancak kaderi taht kavgasıyla değişen Alaeddin özgürlüğünden mahrum kaldığı sekiz yıllık ağır esaret dönemi boyunca sabrı, iradesi ve zekasıyla sınanır. Esaret zincirlerini kırıp özgürlüğüne kavuştuğunda ise sadece kaybettiği yılların değil elinden alınmak istenen geleceğinin de peşine düşer.

Ancak Alaeddin'i bekleyen yalnızca bir taht değildir geçmişten gelen kapatılmamış hesaplar yeni ittifaklar ve sarayın her köşesine sinmiş tehlikeli hamleler onu karşılar. Alaeddin'in saraya dönüşüyle birlikte Selçuklu sarayındaki tüm dengeler altüst olur. Ümmühan Sultan Melike Hatun ve Nurcihan Hatun başta olmak üzere hanedanın güçlü kadınları arasında yaşanacak olan amansız iktidar mücadeleleri devletin kaderini doğrudan etkileyecektir.

Tahta Giden Yolda Aşk İhanet Ve İktidar Savaşı

Alaeddin'in iktidara giden bu engebeli yolculuğundaki en büyük dönüm noktası ise Alanya Prensesi Destina ile yollarının kesişmesi olur. Farklı dünyaların ve kültürlerin temsilcisi olan bu iki güçlü karakterin karşılaşması sadece kendi hayatlarını değil tüm coğrafyadaki güç dengelerini baştan aşağı değiştirecektir. Bu epik yolculuk Anadolu'nun geleceğini belirleyecek tarihi gelişmelerle harmanlanacak.

Görkemli prodüksiyonu güçlü oyuncu kadrosu ve zindandan tahta uzanan çarpıcı senaryosuyla Aşk ve Taht çok yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.