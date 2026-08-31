Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu

Cem Yılmaz Çanakkale’de geçirdiği kalp krizi sonrası yapılan anjiyo ve stent işleminin ardından iki günlük tedavisini tamamladı ve taburcu edildi.

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 20:51

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın iki gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası hastanedeki tedavisi tamamlandı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki yazlık evinde rahatsızlanan Yılmaz, yapılan müdahalenin ardından bir süre hastanede gözetim altında tutuldu. Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte akşam saatlerinde taburcu edildi.

Cem Yılmaz’ın yaşadığı sağlık sorunu, sevenlerini ve yakınlarını da oldukça korkutmuştu. Neyse ki hastaneden gelen son haberler iç rahatlatıcı oldu.

Kalp Krizi Sonrası Hemen Hastaneye Kaldırıldı

Cem Yılmaz, Ayvacık’a bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde kalp krizi geçirdi. İlk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi’ne götürülen ünlü komedyene burada gerekli ilk müdahale yapıldı.

Ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz, burada anjiyoya alındı. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından gerçekleştirilen işlem yaklaşık 40 dakika sürdü.

Balon ve Stent İşlemi Yapıldı

Doktorların açıklamasına göre Cem Yılmaz’ın kalp krizine neden olan damara balon ve stent işlemi uygulandı. El bileğinden yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Yılmaz’ın bilincinin açık olduğu ve durumunun stabil seyrettiği belirtildi.

Doktorlar, hızlı müdahalenin önemine de dikkat çekti. Yılmaz’ın göğüs ağrısının başlamasının ardından yaklaşık iki saat içinde gerekli işlemlerin yapılmasının kalp dokusunun büyük bölümünün korunmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

İki Günlük Takibin Ardından Evine Döndü

Operasyonun ardından iki gün boyunca hastanede takip edilen Cem Yılmaz’ın herhangi bir şikâyetinin kalmadığı öğrenildi. Durumu stabil olan ünlü komedyen, ilaçları düzenlenerek 31 Ağustos akşamı saat 19.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi.

Yılmaz’ın sağlık durumunun iyiye gitmesi, hayranlarını da rahatlattı. Ünlü komedyenin tedavisinin ardından dinlenmeye çekilmesi bekleniyor.

Benzer Haberler
Sevim Emre’den Olay Poz! “Yapay Zeka” İddiasına Sert Yanıt Sevim Emre’den Olay Poz! “Yapay Zeka” İddiasına Sert Yanıt
Beckham’ların Şanslı Oğlu Cruz’dan Sahne Şovu! Beckham’ların Şanslı Oğlu Cruz’dan Sahne Şovu!
Şeyma Subaşı’nın Düğün Tarzı Sosyal Medyayı Salladı! Şeyma Subaşı’nın Düğün Tarzı Sosyal Medyayı Salladı!
İrem Derici Yıkıldı! Nişanlısı Melih Kunukçu Tutuklandı İrem Derici Yıkıldı! Nişanlısı Melih Kunukçu Tutuklandı
Pelin Akil’in Ardından Aynur Aydın da Şaşırttı! Pelin Akil’in Ardından Aynur Aydın da Şaşırttı!
Gülper Özdemir Spor Salonunu Salladı! O Hareketler Çok Konuşuldu Gülper Özdemir Spor Salonunu Salladı! O Hareketler Çok Konuşuldu
ÇOK OKUNANLAR
Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı
  • 28-08-2026 10:36

Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı
  • 29-08-2026 13:30

Zindandan Tahta Uzanan Bir Efsane! Aşk ve Taht'ın Yeni Tanıtımı Yayınlandı

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı
  • 27-08-2026 08:59

Devrim Özkan'dan Ege Sularında Tekne Şov! Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
  • 29-08-2026 12:58

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu
  • 31-08-2026 20:51

Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu