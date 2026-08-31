Cem Yılmaz’dan Sevindiren Haber! Hastaneden Taburcu Oldu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın iki gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası hastanedeki tedavisi tamamlandı. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki yazlık evinde rahatsızlanan Yılmaz, yapılan müdahalenin ardından bir süre hastanede gözetim altında tutuldu. Sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte akşam saatlerinde taburcu edildi.

Cem Yılmaz’ın yaşadığı sağlık sorunu, sevenlerini ve yakınlarını da oldukça korkutmuştu. Neyse ki hastaneden gelen son haberler iç rahatlatıcı oldu.

Kalp Krizi Sonrası Hemen Hastaneye Kaldırıldı

Cem Yılmaz, Ayvacık’a bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde kalp krizi geçirdi. İlk olarak Ayvacık Devlet Hastanesi’ne götürülen ünlü komedyene burada gerekli ilk müdahale yapıldı.

Ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Yılmaz, burada anjiyoya alındı. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından gerçekleştirilen işlem yaklaşık 40 dakika sürdü.

Balon ve Stent İşlemi Yapıldı

Doktorların açıklamasına göre Cem Yılmaz’ın kalp krizine neden olan damara balon ve stent işlemi uygulandı. El bileğinden yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alınan Yılmaz’ın bilincinin açık olduğu ve durumunun stabil seyrettiği belirtildi.

Doktorlar, hızlı müdahalenin önemine de dikkat çekti. Yılmaz’ın göğüs ağrısının başlamasının ardından yaklaşık iki saat içinde gerekli işlemlerin yapılmasının kalp dokusunun büyük bölümünün korunmasına yardımcı olduğu ifade edildi.

İki Günlük Takibin Ardından Evine Döndü

Operasyonun ardından iki gün boyunca hastanede takip edilen Cem Yılmaz’ın herhangi bir şikâyetinin kalmadığı öğrenildi. Durumu stabil olan ünlü komedyen, ilaçları düzenlenerek 31 Ağustos akşamı saat 19.30 sıralarında hastaneden taburcu edildi.

Yılmaz’ın sağlık durumunun iyiye gitmesi, hayranlarını da rahatlattı. Ünlü komedyenin tedavisinin ardından dinlenmeye çekilmesi bekleniyor.