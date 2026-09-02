Burcu Biricik Şehri Terk Etti! Yeni Hayatı Şaşırttı

Son olarak “Camdaki Kız” dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Biricik, bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Oyunculuğa ara veren Biricik, şimdilerde zamanının büyük bölümünü kızı Luna ile geçiriyor.

Temmuz 2024’te kızı Luna’yı kucağına alan ünlü oyuncu, annelikle birlikte hayatında da önemli bir değişikliğe gitti. Şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmayı tercih eden Biricik, kızını doğayla iç içe büyütmek için Ayvalık’a yerleşti.

Kızı İçin Sakin Bir Hayat Seçti

Burcu Biricik’in Ayvalık kararının arkasında ise kızı Luna var. Oyuncu, çocuğunun daha sakin, güvenli ve doğayla iç içe bir ortamda büyümesini istediğini söylüyor.

İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşan Biricik, yaz aylarını Ayvalık’ta geçiriyor. Kış aylarında da fırsat buldukça buraya gittiğini anlatan oyuncu, böylece hem ailesiyle daha sakin vakit geçiriyor hem de şehir hayatının koşturmacasından uzaklaşıyor.

Biricik’in bu yeni yaşam düzeni, hayranlarının da dikkatini çekiyor. Ekranlarda görmeye alıştığımız oyuncu, şimdilerde bambaşka bir hayatın tadını çıkarıyor.

Oyunculuktan Sonra Ticarete Atıldı

Burcu Biricik yalnızca şehirden uzaklaşmakla kalmadı, eşi Emre Yetkin’le birlikte ticarete de adım attı. Çift, Ayvalık’ta 5 odalı butik bir otel açtı.

Küçük ve sakin bir yaşamın hakim olduğu otel, Biricik ailesinin hayatında da önemli bir yere sahip. Ünlü oyuncu, bu girişimin amaçlarından birinin de kızları Luna’ya istedikleri çocukluk ortamını sunabilmek olduğunu belirtiyor.

“Çocuğumuzu Köyde Büyütebilmekti”

Ayvalık’taki otelleriyle ilgili konuşan Burcu Biricik, “Orayı yapmamızın amaçlarından bir tanesi de çocuğumuzu köyde ve güven ortamından daha küçük bir yerde büyütebilmekti” ifadelerini kullandı.

Böylece Burcu Biricik için hayatın öncelikleri de değişmiş oldu. Ekranlardan uzak kaldığı bu dönemde kızına odaklanan oyuncu, doğayla iç içe yeni yaşamıyla dikkat çekiyor.