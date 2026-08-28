Metal Kaşıklar Vücuduna Yapıştı! Pelin Akil'den Şaşkınlık Yaratan Sosyal Medya Paylaşımı

Televizyon ve sinema dünyasının sevilen, başarılı oyuncularından biri olan Pelin Akil sosyal medya hesabından yayınladığı ilginç ve bir o kadar da şaşırtıcı videoyla bir anda magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Evinde fark ettiği ilginç bir durumu kayda alan güzel oyuncu metal kaşıkların vücuduna adeta bir mıknatıs gibi yapıştığı ve düşmeden durduğu anları takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Akil hayranlarından bu durumun bilimsel ya da mantıklı bir açıklamasını istedi.

"Bana Bunun Bir Açıklamasını Yapın!"

“Dünyanın manyetiği bozulmuş” diyen Pelin Akil, vücuduna metal kaşık yapıştırdığı anları paylaştı.



“Bana bunun açıklamasını yapın. Nasıl mümkün olabiliyor bu?” pic.twitter.com/pV2KtLG5Fb — Onedio (@onedio) August 28, 2026

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve günlük hayatından doğal anları sık sık takipçileriyle paylaşan Pelin Akil çektiği videoda metal yemek kaşıklarını göğüs ve boyun bölgesine yerleştirdi. Kaşıkların yer çekimine meydan okurcasına vücudunda sabit kalması ve yere düşmemesi üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü oyuncu, gözlerine inanmakta güçlük çekti.

Duruma bir anlam veremeyen ve yaşadığı şaşkınlığı gizleyemeyen Akil takipçilerine seslenerek bu durumun biyolojik ya da fiziksel bir açıklaması olup olmadığını sordu. Yaşadığı kafa karışıklığını dile getiren ünlü isim videoda şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen bana bunun bir açıklamasını yapın ben bugün rahat uyuyayım. Tamam mı? Yani nasıl mümkün olabiliyor bu? Ne olur yani abartıyor muyum? Herkese olur bu, zaten normalde olan bir şey Pelin falan der misiniz bana? Aklımı kaybedeceğim şu an!"

Takipçilerinden Yorum Ve Açıklama Yağdı

Pelin Akil'in bu samimi ve eğlenceli paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyada viral hale geldi. Yüz binlerce izlenme alan videonun altına takipçileri ve sevenleri tarafından binlerce yorum yapıldı. Kimi kullanıcılar bu durumun ciltteki doğal nem, vakum etkisi ve sürtünme kuvvetinden kaynaklandığını belirterek ünlü oyuncuyu rahatlatmaya çalışırken kimi takipçileri ise espri dolu yorumlarla güzel oyuncunun şaşkınlığına ortak oldu.

Cilt yapısının ve vücut ısısının metal objeler üzerinde bazen bu tarz yapışma etkileri gösterebileceğini belirten uzman yorumları da magazin sayfalarında yer buldu. Kısa sürede trend olan bu paylaşım sosyal medyada benzer videoların çekilmesine ve yeni bir akımın başlamasına da vesile oldu.