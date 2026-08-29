Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi

Teoman'ın unutulmaz eseri İki Çocuk Kubat'ın yorumuyla Teoman Şarkıları projesinde buluştu. Bayhan Müzik ve Avrupa Müzik etiketli eser yayında.

Kubat'tan Unutulmayacak Yorum! Teoman'ın İki Çocuk Şarkısını Seslendirdi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-08-2026 12:58

Türk rock müziğinin ikonik ismi Teoman'ın hafızalara kazınan unutulmaz eserleri Teoman Şarkıları projesi kapsamında farklı yorumcuların özgün dokunuşlarıyla yeniden hayat bulmaya devam ediyor.

Stadyum Konserinde Sinyali Verilmişti!

Teoman'ın 10 Haziran Çarşamba akşamı İstanbul Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleştirdiği ve on binlerce müzikseverin katıldığı o dev konserde ilk kez müjdelenen İki Çocuk nihayet Kubat'ın kendine has üslubuyla dinleyici karşısına çıktı.

17 Yaşında İdam Edilen Erdal Eren Anısına Kaleme Alınmıştı...

Teoman'ın toplumsal duyarlılığını ve o derin şiirsel dünyasını en çıplak haliyle yansıtan İki Çocuk sanatçının diskografisindeki en sarsıcı, en ağır eserlerden biri olarak öne çıkıyor. Şarkı 1980 darbesi döneminde henüz 17 yaşındayken idam edilen Erdal Eren ile aynı acı olayda yaşamını yitiren er Zekeriya Önge'nin trajik hikayesine ithafen yazılmıştı.

Yıllar boyunca farklı kuşakların yüreğine dokunan bu tarihi eser Kubat'ın o kendine has güçlü sesi ve derinlikli yorumuyla birleşince taşıdığı duygusal yük çok daha başka bir boyuta taşındı.

Dijital Platformlarda Yayında!

Müzik dünyasında ses getiren Teoman Şarkıları projesinin bu merakla beklenen yeni sürprizi Bayhan Müzik ve Avrupa Müzik iş birliğiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı. Kubat'ın bu güçlü performansı yayınlandığı ilk andan itibaren dinleyicilerden tam not almayı başardı. Bakalım projenin bir sonraki sürpriz ismi kim olacak?

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