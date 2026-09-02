Peş Peşe Acılar! Dilan Polat’ın 4. Hamileliği de Bitti

Dilan Polat’ın bir süre gözlerden uzak tuttuğu 4. hamileliğinde bebeğini kaybettiği ortaya çıktı. Polat, yaşadığı kaybın nedenini “stres ve kaygı” olarak anlattı.

Peş Peşe Acılar! Dilan Polat’ın 4. Hamileliği de Bitti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-09-2026 17:48

Dilan Polat’ın son dönemde yaşadığı zor günlere bir yenisi daha eklendi. Ailenin yakın korumalığını yapan kuzeni Can Polat’ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından uzun süre sessizliğe çekilen Polat’ın, bir süre önce 4. kez hamile kaldığı ortaya çıktı. Ancak ünlü isim, bu bebeğini de kaybettiğini açıkladı.

Acı Olayın Ardından Hastaneye Yatmıştı

Polat ailesinin korumalığını yapan Can Polat, 3 Haziran’da Çeşme Alaçatı’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Aileyi yasa boğan olayın ardından Dilan Polat da cenazede büyük üzüntü yaşamış ve fenalaşmıştı.

Yaşananların ardından sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilen Polat, bir süre gözlerden uzak kaldı. Günlerce paylaşım yapmayan ünlü isim, daha sonra sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tedavisinin ardından taburcu olan Polat’ın oldukça zor bir dönem geçirdiği görüldü. Daha önce de aylarca ilaçlarla ayakta durduğunu söyleyen Polat, yaşadığı sıkıntıları takipçileriyle paylaşmıştı.

Daha Önce de Bebeğini Kaybetmişti

Dilan Polat, geçtiğimiz mart ayında tüp bebek yöntemiyle 3. bebeğine hamile kaldığını duyurmuştu. Büyük bir heyecan yaşayan Polat, ancak kısa süre sonra bebeğini kaybettiğini açıklamıştı.

Bu acının üzerinden çok geçmeden bir başka üzücü gelişme daha yaşandı. Polat’ın Can Polat’ın ölümünden sonra 4. kez hamile kaldığı, ancak bu hamileliğin de düşükle sonuçlandığı öğrenildi.

“Belki Stres, Belki Bu Kadar Kaygı”

Yaşadığı kayıplar hakkında konuşan Dilan Polat, nedenini kesin olarak bilmediğini belirterek “Belki stres, belki bu kadar kaygı” ifadelerini kullandı.

Peş peşe yaşadığı acılarla zor günler geçiren Polat’ın açıklaması, takipçilerini de derinden üzdü. Ünlü ismin hem aile kaybı hem de yaşadığı gebelik kayıpları nedeniyle oldukça hassas bir süreçten geçtiği görüldü.

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