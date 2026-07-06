Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü Beklenen Haberi Verdi!

Zeynep Bastık cephesinden uzun zamandır beklenen haber sonunda geldi. Bir süredir oyuncu Serkan Tütüncü ile mutlu bir ilişki yaşayan ünlü şarkıcı evlilik yolunda ilk büyük adımı attı. Paris tatilinde aldığı romantik evlenme teklifinin ardından "Evet" diyen Bastık şimdi de düğün hazırlıklarına başladı. Çiftin yakın çevresi de bu güzel haberi büyük bir heyecanla karşıladı.

Paris’te Gelen Romantik Teklif

Her şey geçtiğimiz mayıs ayında çiftin Paris tatili sırasında yaşandı. Romantik atmosferiyle ünlü şehirde Serkan Tütüncü Zeynep Bastık’a evlenme teklif etti. Bastık da bu sürprize kayıtsız kalmayarak teklifi kabul etti. O günden beri çiftin ne zaman nikâh masasına oturacağı merak ediliyordu.

Şimdi ise bu merak edilen sorunun cevabı da ortaya çıktı. Bastık düğünün çok fazla uzamayacağını ve eylül ayını geçmeden evleneceklerini açıkladı. Böylece çift ilişkilerini resmiyete dökmek için geri sayıma başlamış oldu.

Gösterişli Değil, Sade Bir Düğün

Ünlü isimlerin çoğu ihtişamlı organizasyonları tercih ederken Zeynep Bastık ile Serkan Tütüncü bambaşka bir karar aldı. Çift ailelerinin ve en yakın dostlarının katılacağı küçük samimi ve sade bir düğün yapmayı planlıyor.

Kalabalık davetli listeleri ya da gösterişli organizasyonlar yerine kendilerini rahat hissedecekleri sıcak bir kutlama istediklerini dile getiren Bastık bu özel günü sadece sevdikleriyle paylaşmayı tercih ediyor.

Hayranları Şimdiden Heyecanlandı

Evlilik haberi kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Çiftin hayranları peş peşe tebrik mesajları paylaşırken düğün tarihi ve gelinlik seçimi şimdiden merak konusu oldu.

Paris'te başlayan romantik hikâyenin nikâh masasında mutlu sona ulaşacak olması magazin dünyasında da büyük ilgi gördü. Şimdi herkes yaz bitmeden gerçekleşecek düğünden gelecek ilk kareleri bekliyor.