Asena Atalar İle Ahmed Kutucu Sessiz Sedasız Evlendi!

Fenomen Asena Atalar ile Galatasaraylı futbolcu Ahmed Kutucu, İstanbul'daki görkemli düğünle evlendi. Boğaz manzaralı geceye ünlü isimler damga vurdu.

Asena Atalar İle Ahmed Kutucu Sessiz Sedasız Evlendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2026 19:19

Sosyal medyada moda ve yaşam tarzı paylaşımlarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Asena Atalar ile Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Ahmed Kutucu ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift İstanbul'da düzenlenen görkemli bir düğünle hayatlarının en mutlu gününü yaşadı.

Boğaz Manzarasında Unutulmaz Gece

Çift düğün için İstanbul'un tarihi yalılarından birini tercih etti. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen organizasyon hem şıklığı hem romantik atmosferiyle davetlilerden tam not aldı. Gecede her detayın özenle hazırlandığı görülürken Asena Atalar ile Ahmed Kutucu'nun mutluluğu da objektiflere yansıdı.

Nikâhın ardından başlayan kutlamada müzik, dans ve eğlence gece boyunca devam etti. Davetliler genç çifti alkışlarla kutlarken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Galatasaraylı Futbolcular da Yanındaydı

Ahmed Kutucu'nun bu özel gününde takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Galatasaraylı futbolcuların katılımıyla spor camiasından birçok tanınmış isim düğünde yer aldı. Asena Atalar'ın sosyal medya dünyasından yakın arkadaşları da gecenin dikkat çeken konukları arasındaydı.

Spor ve sosyal medya dünyasını buluşturan düğün davetlilerin paylaşımları sayesinde kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Peş peşe yayımlanan fotoğraf ve videolar binlerce beğeni aldı.

Mutluluk Kareleri İlgi Gördü

Düğünden paylaşılan karelerde çiftin heyecanı ve mutluluğu gözlerden kaçmadı. İlk danslarından nikâh anına kadar birçok özel an sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri de çifte mutluluk dileklerini ileten binlerce yorum yaptı.

Asena Atalar ile Ahmed Kutucu'nun sade ama bir o kadar da şık düğünü son günlerin en çok konuşulan magazin olaylarından biri oldu. Çiftin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken hayranları da yeni evli çifte ömür boyu mutluluk mesajları göndermeye devam etti.

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