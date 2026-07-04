Dilan Polat Hastaneden Taburcu Oldu: Yaşadığı Ağır Travmanın Ardından Evine Döndü!

İzmir'de meydana gelen feci silahlı saldırıda hem yakın korumalığını üstlenen hem de eşinin kuzeni olan Can Polat'ı kaybetmenin derin acısını yaşayan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ardı ardına gelen sarsıcı gelişmelerin ardından zor günler geçirmişti. Yaşadığı ağır travma ve psikolojik yıpranma nedeniyle günlerdir hastanede müşahede altında tutulan ve profesyonel destek alan Polat'ın sağlık durumu hayranları tarafından yakından takip ediliyordu.

Dijital Dünyadan Uzak Bir Tedavi Süreci Geçirdi

Can Polat'ın vefatının ardından ruhsal olarak büyük bir çöküş yaşayan Dilan Polat bu hassas dönemi kalabalıklardan uzak, steril bir hastane ortamında geçirmeyi tercih etmişti. Polat'ın sağlık mücadelesi devam ederken hukuki alanda da radikal gelişmeler yaşanmıştı.

Mahkeme kararıyla birlikte Dilan Polat'ın milyonlarca aboneye sahip olan Instagram, TikTok ve YouTube hesaplarına erişim engeli getirilmişti. Dijital dünyayla bağı tamamen kopan ve bu süreçte yalnızca sağlığına odaklanan ünlü ismin hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından evinde istirahate çekildiği bildirildi.

Sosyal Medya Sağlık Durumunu Yakından Takip Ediyor

Dilan Polat'ın hastaneden taburcu olarak evine döndüğü haberi internet dünyasına düşer düşmez magazin sayfalarında ve dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı. Yaşadığı zor günlerin ardından sağlığına kavuşmasını dileyen takipçileri sürecin gidişatını merakla bekliyor. Sosyal medya kullanıcıları ve yakın takipçileri gelişmenin ardından; "Zor günlerden geçiyor, geçmiş olsun" şeklinde yorumlarda bulundu. Hastaneden ayrılan Dilan Polat'ın sosyal medyaya ne zaman döneceği ise şimdiden büyük bir merak konusu.