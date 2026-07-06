Pınar Altuğ'u Çileden Çıkaran Mesaj! Tek Yorum Olay Yarattı!

Pınar Altuğ bu kez bir dizi ya da televizyon programıyla değil sosyal medyada yaptığı aile paylaşımıyla gündeme geldi. Eşi Yağmur Atacan ve kızları Su ile birlikte eğlenceli bir oyun oynayan ünlü oyuncu takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Ancak yorumlardan biri kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Eğlenceli Video, Dikkat Çeken Yorum

Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan ve sosyal medyada oldukça aktif olan Pınar Altuğ ailesiyle birlikte "Anla Beni" isimli oyunu oynadığı anları takipçileriyle paylaştı. Samimi görüntüler kısa sürede ilgi görürken çoğu kişi aile içindeki sıcak iletişimi ve kızları Su'nun tavırlarını öven yorumlar yaptı.

Fakat paylaşımların arasına gelen bir mesaj diğerlerinden farklıydı. Kendisinin kapalı olduğunu söyleyen bir takipçi Pınar Altuğ'a karşı böyle bir düşüncesi olduğunu belirterek, "Bize karşı ön yargınız var biliyorum" ifadelerini kullandı. Aynı mesajda Altuğ'un kızını çok iyi yetiştirdiğini düşündüğünü de ekleyerek aileyi tebrik etti.

Takipçilerin Dikkatini Çeken Mesaj

Söz konusu yorum sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı. Birçok kullanıcı takipçinin hem eleştiri hem övgüyü aynı mesajda dile getirmesini ilginç buldu. Bazıları yorumu desteklerken bazıları ise herhangi bir paylaşım üzerinden böyle bir yargıya varmanın doğru olmadığını savundu.

Pınar Altuğ da bu mesaja sessiz kalmadı ve takipçisine doğrudan yanıt verdi: "Esra Hanımcım benim kimseye karşı ön yargım yok söylediklerimi dikkatlice dinlerseniz ne demek istediğimi anlarsınız, üzerinize alınmayın." Verdiği cevap kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ünlü isimlerin paylaşımları çoğu zaman farklı yorumları da beraberinde getiriyor. Pınar Altuğ'un ailece çektiği eğlenceli video da bunun son örneklerinden biri oldu. Masum bir aile paylaşımı olarak başlayan gönderi tek bir yorumun ardından sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Takipçiler ise hem yapılan yorumu hem Altuğ'un verdiği yanıtı konuşmaya devam ediyor.