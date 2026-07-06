Yıllar Sonra Bir İlk! Tarkan'ın Radikal Kararı Gündem Oldu

Tarkan Dortmund konserinin ardından kuliste saçlarını kısacık kestirdi. Megastar'ın yeni imajı sosyal medyada gündem olurken ünlü isimlerden de övgü dolu yorumlar geldi.

Yıllar Sonra Bir İlk! Tarkan'ın Radikal Kararı Gündem Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2026 19:45

Megastar Tarkan bu kez yeni bir şarkısıyla değil yaptığı sürpriz imaj değişikliğiyle gündemde. Yoğun konser maratonuna ara vermeyen ünlü sanatçı Almanya'daki konserinin hemen ardından radikal bir karar aldı ve yıllardır alışık olduğumuz saç modelini değiştirerek yaz sezonuna yepyeni bir görünümle giriş yaptı.

Konser Bitti, Makas Hemen Devreye Girdi

İstanbul ve Ankara konserlerinin ardından rotasını Almanya'nın Dortmund kentine çeviren Tarkan burada binlerce hayranıyla buluştu. Konserin coşkusu daha dinmeden kulise geçen Megastar hiç vakit kaybetmeden saçlarını kestirdi.

Yaz aylarının sıcak havasına uygun olarak saçlarını oldukça kısa kestiren Tarkan değişimini gizlemek yerine takipçileriyle hemen paylaşmayı tercih etti. Sosyal medya hesabından yeni halini yayınlayan sanatçı "Dortmund konserinde sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?" notunu ekleyerek hayranlarının fikrini sordu.

Hayranlarından Beğeni Yağdı

Paylaşımın üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen sosyal medya adeta hareketlendi. Binlerce kişi Tarkan'ın yeni tarzı hakkında yorum yaparken paylaşım kısa sürede en çok konuşulan gönderiler arasına girdi.

Takipçilerinin büyük bölümü Megastar'ın yeni imajını oldukça beğendi. Kimileri "Her hali yakışıyor" derken kimileri de yıllar sonra gelen bu değişikliğin Tarkan'a farklı bir hava kattığını söyledi.

Ünlü İsimler De Sessiz Kalmadı

Tarkan'ın yeni görünümü sadece hayranlarının değil, ünlü isimlerin de dikkatini çekti. Şarkıcı Demet Akalın paylaşımın altına "Daima 1" yorumunu bırakarak beğenisini dile getirdi. Ebru Polat ise "Bir insanın her hali mi güzel olur?" sözleriyle Megastar'a övgü yağdırdı.

Yaz sezonuna yepyeni bir tarzla başlayan Tarkan'ın paylaşımı sosyal medyada hızla yayılırken hayranları da sanatçının yeni konserlerinde bu imajıyla sahneye çıkmasını şimdiden merakla beklemeye başladı.

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