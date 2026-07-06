Kimse Bunu Beklemiyordu! Kate Middleton Zirveye Damga Vurdu

Galler Prensesi Kate Middleton verdiği mücadeleyle bir kez daha takdir topladı. Geçtiğimiz yıllarda kanseri atlatan Middleton bu kez kanser hastalarına moral vermek ve farkındalık oluşturmak için oldukça zorlu bir etkinliğe katıldı. Başarıyla tamamladığı yürüyüş ise kısa sürede dünya basınının gündemine oturdu.

Zorlu Parkuru Tek Başına Tamamladı

Kate Middleton "National Three Peaks Challenge" adı verilen ve İngiltere, Galler ile İskoçya'nın en yüksek üç zirvesini kapsayan zorlu parkurda tek başına yürüdü. Bu mücadele sıradan bir doğa yürüyüşü değil. Katılımcılar yaklaşık 37 kilometrelik bir rotayı tamamlıyor ve toplamda 3 bin metreden fazla tırmanış yapıyor.

Üstelik tüm bu parkuru sadece 24 saat içinde bitirmek gerekiyor. Middleton da bu zorlu sınavı başarıyla tamamlayarak büyük alkış aldı.

Kraliyet Ailesinde Bir İlke İmza Attı

44 yaşındaki Prenses bu parkuru belirtilen süre içinde tamamlayan kraliyet ailesinin ilk üyesi oldu. Hem fiziksel dayanıklılığı hem gösterdiği kararlılıkla dikkat çeken Middleton bu başarısıyla sadece spor severlerden değil sağlık mücadelesi veren birçok kişiden de destek mesajları aldı.

Kanseri atlattıktan sonra böylesine zorlu bir etkinlikte yer alması ise birçok kişi tarafından umut veren bir örnek olarak değerlendirildi.

Ailesiyle Buluştuğu Kareler İlgi Gördü

Zorlu yürüyüşün ardından Kate Middleton eşi Prens William ve çocuklarıyla bir araya geldi. Ailesiyle çekilen sıcak ve samimi fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Prenses takipçilerinden binlerce beğeni ve destek mesajı aldı.

Hem verdiği mücadele hem güçlü duruşuyla adından söz ettiren Kate Middleton bu anlamlı etkinlikle kanser hastalarına yalnız olmadıklarını bir kez daha hissettirdi. Paylaşılan kareler ise sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulan görüntüler arasına girdi.