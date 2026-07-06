Gülşen'den Umut Akyürek'e Şok Hamle! 5 Milyonluk Dava

Gülşen kendisini hedef alan açıklamaları nedeniyle Umut Akyürek'e 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Tartışma şimdi mahkemeye taşındı.

Gülşen'den Umut Akyürek'e Şok Hamle! 5 Milyonluk Dava
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-07-2026 19:25

Magazin dünyasında uzun süre konuşulacak yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Gülşen kendisi hakkında yaptığı açıklamaların hakaret içerdiğini ve kişilik haklarını zedelediğini öne sürerek meslektaşı Umut Akyürek'e tam 5 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Böylece sosyal medyada başlayan tartışma resmen yargıya taşınmış oldu.

Tartışmanın Fitilini O Sözler Ateşledi

Her şey Umut Akyürek'in sosyal medya hesabından yaptığı sert paylaşımlarla başladı. Akyürek popüler kültürü ve bazı sahne performanslarını eleştirirken isim vererek Gülşen ile Hadise'yi hedef aldı. Özellikle sahne kıyafetleri ve gösterileri üzerinden yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Söz konusu paylaşımın ardından ilk hukuki adımı Hadise atmış ve Akyürek hakkında manevi tazminat davası açmıştı. Şimdi ise benzer bir hamle Gülşen'den geldi.

5 Milyon Liralık Dava Açıldı

Gülşen'in avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede Umut Akyürek'in eleştiri sınırlarını aştığı ve sanatçıyı kamuoyu önünde hedef gösterdiği öne sürüldü. Dilekçede, yapılan açıklamaların Gülşen'in itibarını zedelediği ailesini de olumsuz etkilediği ve kamuoyunda haksız bir algı oluşturduğu iddia edildi. Bu gerekçelerle Gülşen Umut Akyürek'den 5 milyon lira manevi tazminat talep etti.

Avukattan Dikkat Çeken Açıklama

Dava dilekçesinde ayrıca Gülşen'in yaşam tarzı ile Akyürek'in kızının yaşadığı süreç arasında herhangi bir bağlantı kurulamayacağı vurgulandı. Avukat sanatçının uyuşturucu kullanmadığını alkol tüketmediğini ve bu nedenle yapılan suçlamaların tamamen temelsiz olduğunu savundu.

Şimdilik Umut Akyürek cephesinden davaya ilişkin yeni bir açıklama gelmiş değil. Ancak magazin dünyasında büyük ses getiren bu hukuki süreç şimdiden gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Gözler artık mahkemenin vereceği karara çevrilmiş durumda.

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