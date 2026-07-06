Uluslararası Gurur! Güller Ve Günahlar Ödülle Döndü

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Güller ve Günahlar bu kez reytingleriyle değil, uluslararası başarısıyla gündemde. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in yer aldığı sevilen dizi dünyanın en prestijli televizyon organizasyonlarından biri olarak kabul edilen New York Festivals TV & Film Awards'dan ödülle döndü. Bu gelişme hem dizinin ekibini hem Türk dizi sektörünü sevindirdi.

Prestijli Festivalden Büyük Ödül

Her yıl dünyanın dört bir yanından yapımları buluşturan festivalde Güller ve Günahlar güçlü hikâyesi ve başarılı yapım kalitesiyle jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Dizi, yarışma sonunda Bronze Tower Ödülü'nün sahibi oldu.

Bu ödül televizyon ve film dünyasında önemli başarı göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Farklı ülkelerden yayıncılar yapım şirketleri ve sektör profesyonellerinin katıldığı organizasyonda ödül almak yapımın uluslararası alanda da ses getirdiğini gösterdi.

Başarı Sınırları Aştı

Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana sürükleyici hikâyesi ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çeken Güller ve Günahlar şimdi de yurt dışındaki başarısıyla adından söz ettiriyor.

Özellikle Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in uyumu dizinin duygusal atmosferi ve yüksek prodüksiyon kalitesi izleyicilerin olduğu kadar uluslararası jüri üyelerinin de beğenisini kazandı.

Türk Dizileri Bir Kez Daha Gururlandırdı

NGM imzası taşıyan yapımın kazandığı bu ödül yalnızca dizi ekibi için değil, Türk televizyon sektörü adına da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde ilgi gören Türk dizileri uluslararası festivallerden aldıkları ödüllerle başarılarını perçinlemeye devam ediyor.

Güller ve Günahlar da bu ödülle birlikte adını dünya çapında duyurmayı başardı. Dizinin elde ettiği bu uluslararası başarı hem hayranlarını sevindirdi hem Türk yapımlarının küresel alandaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.