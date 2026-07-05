10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı

10 yıllık aşklarını nişanla taçlandıran Derya Uluğ ile Asil Gök'ten dikkat çeken açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, isteme gününde yaşadığı gerginliği ilk kez anlattı.

10 Yıllık Aşkta İlk Kriz Mi? Derya Uluğ Asil Gök'le İlgili Her Şeyi Anlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-07-2026 16:30

Derya Uluğ ile uzun yıllardır birlikte olduğu müzisyen Asil Gök ilişkilerini bir adım daha ileri taşıdı. Yaklaşık 10 yıldır hem hayatı hem sahneyi paylaşan çift geçtiğimiz günlerde aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Gösterişten uzak geçen bu özel günün fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görürken hayranları da çifte tebrik mesajları yağdırdı.

Aslında bu güzel sürecin ilk adımı şubat ayında atılmıştı. Asil Gök Derya Uluğ'un doğum gününde romantik bir evlilik teklifi yapmış ve ünlü şarkıcı da bu sürprize "evet" demişti. O günden sonra herkes nişan haberini bekliyordu.

Nişan Gününün Perde Arkasını Anlattı

Derya Uluğ son olarak verdiği röportajda o özel güne dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, her şeyin tam hayal ettikleri gibi geçtiğini söylerken en heyecanlı anın kız isteme bölümü olduğunu itiraf etti.

"İsteme anı gerçekten gergindi" diyen Uluğ o anın resmiyetinden dolayı doğal olarak heyecan yaşadıklarını söyledi. Buna rağmen günün genel havasının oldukça sıcak, samimi ve huzurlu geçtiğini de özellikle vurguladı.

Hayranlarından Tebrik Yağdı

Nişan kareleri sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz binlerce beğeni aldı. Çiftin yakın dostları ve sanat dünyasından birçok isim de mutluluk dileklerini yorumlarla paylaştı. Takipçileri ise özellikle sade organizasyonu ve çiftin doğal halleri için övgü dolu mesajlar yazdı.

Derya Uluğ da yaşadığı duyguyu anlatırken bunun sadece başlangıç olduğunu söyleyerek "Herkesin beklediği şeyin ilk yarı finali oldu diyebilirim" sözleriyle gülümsedi.

Şimdi Gözler Düğün Hazırlığında

Nişan heyecanını geride bırakan çift için şimdi sırada düğün hazırlıkları var. Henüz tarih konusunda bir açıklama yapılmasa da hayranları büyük günün ne zaman geleceğini şimdiden merak ediyor. Görünen o ki Derya Uluğ ile Asil Gök yıllardır süren ilişkilerini mutlu bir evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.

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