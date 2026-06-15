Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü'nün Evlilik Teklifini Nasıl Yakaladığını Anlattı!

Son dönemde hem kariyerindeki başarılarıyla hem de oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile yaşadığı dolu dizgin aşkla magazin gündeminden düşmeyen Zeynep Bastık katıldığı programda izleyenleri kahkahaya boğdu. Sevilen sunucu İbrahim Selim'in programına konuk olan güzel şarkıcı Paris'te aldığı ve adeta bir komedi filmine dönen evlilik teklifinin perde arkasını ilk kez tüm samimiyetiyle paylaştı.

Beklentim Sıfırlanmıştı

Zeynep Bastık, Serkay Tütüncü'den Paris'te aldığı evlilik teklifini anlattı. pic.twitter.com/AYCClF8vq6 — Populicc (@populicc) June 14, 2026

Her şeyin romantik bir yıl dönümü tatili olarak başladığını belirten Bastık Paris seyahati öncesinde arkadaşlarının kendisini nasıl ters köşe yaptığını şu sözlerle anlattı:

"Evlilik teklifim çok komikti. Paris'te ikinci yılımızı kutlayacağız. Ben de birkaç ay önceden diyorum ki 'Edecek mi acaba ya?' Kızlar da 'Aşkım sen de yani yıl dönümü bu sonradan hayal kırıklığına uğrama Pari''in tadını çıkar' diyorlar. Benim beklentim sıfıra indi. Biz gittik Paris'e. Bir gece önce yakın arkadaşlarımı İstanbul'daki evimde bıraktım sabah uçağa bindik."

İstanbul'da Bıraktığı Arkadaşlar Otel Odasından Çıktı

Ancak Paris'teki otellerine adım atar atmaz Serkay Tütüncü'nün aylardır planladığı o gizli operasyon saniyeler içinde patlak verdi. İstanbul'da bıraktığı dostlarını karşısında gören Bastık durumu anında çözdü:

"Öğlen Paris'te kapıdan içeri bir girdim... Dün gece 10.30'da evimde bıraktığım arkadaşlarım ve ben! Akşam planlanan o görkemli organizasyonun içine ettik ilk öğünde. Menajerimin eşi Yiğit'i gördüm şakasız dudakları bembeyaz renkti! Serkay'a döndüm "Ne oluyor nasıl yani?' dedim. Hemen anladım tabii ki."

"Anlamamış Gibi Davranırken Sokaklarda Delirdik!"

Sürprizin bozulduğunu fark eden ekibin ve Serkay Tütüncü'nün panik haliyle ortaya çıkan komik manzarayı anlatan başarılı sanatçı durumu kurtarmak için nasıl çabaladığını esprili bir dille aktardı:

"Bir yandan çaktırmamak için 'Hayır aşkım yıl dönümümüze arkadaşlarımızla tatil mi planladın?' falan yapıyorum. Serkay da 'Hay Allah ya... Berlin ekibini tekrar toplayayım dedim hep beraber tatil yapalım' diyor. Sonra biz Serkay'la full davranış bozukluğu sokaklarda geziyoruz. Bir yandan anladığımı belli etmemeye çalışıyorum hala o sürprizi yaşayalım diye bir yandan da içim içimi yiyor; ben akşam evlenme teklifi alacağım ve bununla beyaz tişört bakıyorum!"

"Sıradan Bir Romantizm Olsa Bize Yakışmazdı"

Teklifin gizemi erkenden çözülse de bu durumun hikayeyi çok daha özel kıldığını itiraf eden Zeynep Bastık röportajı şu tatlı sözlerle noktaladı:

"Tam bize layık bir evlilik teklifi hikayesiydi yakalanmak. Bu olmasaydı alelade sıradan bir romantik evlilik teklifi gibi olacaktı, çok çok tatlı oldu."