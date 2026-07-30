Hadise'den Alkış Toplayan Sürpriz! Verdiği Sözü Unutmadı

Didim konserinde minik hayranına verdiği sözü unutmayan Hadise yaklaşık 200 bin TL değerindeki beşi bir yerde altını gönderdi.

Hadise'den Alkış Toplayan Sürpriz! Verdiği Sözü Unutmadı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 19:01

Hadise bu kez sahne performansı ya da yeni şarkısıyla değil minik bir hayranına yaptığı anlamlı jestle gündeme geldi. Didim'de verdiği konserde küçük bir hayranıyla yakından ilgilenen ünlü şarkıcı sahnede verdiği sözü kısa sürede yerine getirerek takdir topladı. Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu hareket hayranlarından tam not aldı.

Konserde Duygusal Anlar Yaşandı

Didim konseri sırasında sahneye davet ettiği küçük hayranıyla uzun süre sohbet eden Hadise minik hayranının heyecanına ortak oldu. Sıcakkanlı tavırlarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, konser boyunca onunla yakından ilgilendi.

O anlarda yaptığı sürpriz açıklama ise hem konser alanındaki izleyicileri hem sosyal medyadaki takipçilerini şaşırttı. Hadise küçük hayranına beşi bir yerde altın hediye edeceğini söyleyerek "Adresinizi alalım, hediyenizi göndereceğim." sözleriyle büyük alkış aldı.

Sözünü Kısa Sürede Yerine Getirdi

Konser sonrası herkes bu hediyenin gerçekten gönderilip gönderilmeyeceğini merak ederken Hadise verdiği sözü geciktirmedi. Ünlü şarkıcının yaklaşık 200 bin TL değerindeki beşi bir yerde altını minik hayranına ulaştırdığı öğrenildi.

Bu gelişme kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kullanıcı Hadise'nin verdiği sözü tutmasını takdir eden paylaşımlar yaptı. Özellikle çocuk hayranına gösterdiği ilgi ve samimiyet, takipçilerinden olumlu yorumlar aldı.

Hayranlarından Destek Yağdı

Hadise'nin jesti sosyal medya platformlarında da günün en çok konuşulan konularından biri oldu. Kullanıcılar sanatçının sadece sahnede verdiği sözü söylemekle kalmayıp gerçekten yerine getirmesinin önemli bir davranış olduğunu dile getirdi.

Pek çok kişi bu hareketin küçük hayran için yıllarca unutulmayacak bir anı olacağını ifade ederken Hadise'nin samimi tavrı da övgü topladı. Başarılı şarkıcı bu kez müziğinden çok hayranına verdiği değeri gösteren davranışıyla gündeme gelmiş oldu.

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