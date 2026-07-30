Oscar Ödüllü Glen Hansard'dan Kahreden Haber! Hayatını Kaybetti

Oscar ödüllü İrlandalı müzisyen Glen Hansard’dan gelen acı haber, müzikseverleri derinden üzdü. Özellikle "Once" filmi için seslendirdiği ve Oscar kazanan "Falling Slowly" şarkısıyla milyonların hafızasında yer eden Hansard’ın hayatını kaybettiği haberi kısa sürede dünya gündemine oturdu. Sanatçının ani vefatı, hayranlarının yanı sıra müzik dünyasında da büyük bir üzüntü yarattı.

Feci Kaza Sonrası Yaşamını Yitirdi

Paylaşılan bilgilere göre Glen Hansard, Dublin’in banliyölerinde geçirdiği motosiklet kazasının ardından yaşamını yitirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi ve ilk müdahale yapıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen ünlü müzisyen kurtarılamadı. Acı haberin duyulmasının ardından sevenleri sosyal medyada peş peşe taziye mesajları paylaşmaya başladı.

Sanat Dünyasından Duygusal Mesajlar

Hansard’ın vefatı sadece hayranlarını değil, birlikte çalıştığı ve aynı sahneyi paylaştığı birçok sanatçıyı da derinden etkiledi. Dünyaca ünlü müzisyen Bruce Springsteen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Harika bir müzisyeni, değerli bir dostu ve çok iyi bir insanı kaybettik" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi. Kısa sürede birçok sanatçı ve müzik grubu da taziye mesajları yayımlayarak Hansard’ı andı.

Sokak Müzisyenliğinden Oscar Sahnesine

Glen Hansard’ın hikâyesi aslında ilham veren bir başarı öyküsüydü. Kariyerine Dublin sokaklarında müzik yaparak başlayan sanatçı, zamanla uluslararası arenada tanınan önemli isimlerden biri haline geldi. 2007 yapımı "Once" filmi ve Markéta Irglová ile birlikte hazırladığı "Falling Slowly" şarkısı ona Oscar kazandırırken, film daha sonra Broadway’e uyarlanarak büyük başarı elde etti. The Frames grubunun solisti olarak yıllarca sahne alan Hansard, The Swell Season projesi ve solo albümleriyle de müzik kariyerini başarıyla sürdürdü. Geride ise sayısız unutulmaz eser, milyonlarca hayran ve müzik tarihine kazınan güçlü bir miras bıraktı.