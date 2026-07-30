Manifest Krizi Büyüyor! O Sözler Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın Manifest grubuyla ilgili sözleri gündem oldu.

Manifest Krizi Büyüyor! O Sözler Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 18:42

Son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri Manifest grubu oldu. Bu kez gündemin nedeni yeni bir şarkı ya da konser değil, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın yaptığı dikkat çeken açıklamaydı. Çocukların konser isteğine verdiği yanıt kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, o anlara ait görüntülerin ortaya çıkması tartışmayı daha da büyüttü.

Çocuklardan Konser Talebi Geldi

Olay, Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen "Şehir Buluşmaları" programında yaşandı. Akkent Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a programa katılan çocuklar, son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest'in Çorum'da konser vermesini istediklerini söyledi.

Çocukların bu isteği üzerine mikrofonu alan Başkan Aşgın'ın verdiği yanıt ise salondaki herkesin dikkatini çekti.

Başkanın Sözleri Gündem Oldu

Halil İbrahim Aşgın, çocukların talebine, "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum'a giremez." diyerek karşılık verdi.

Bu sözler kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başladı. Kimi kullanıcılar açıklamayı desteklerken, kimileri ise bu ifadeleri eleştirdi. Böylece konu kısa sürede ülke gündeminde konuşulan başlıklardan biri haline geldi.

O Anların Görüntüsü Ortaya Çıktı

Tartışmalar devam ederken etkinlik sırasında çekilen görüntüler de sosyal medyada yayıldı. Videolarda Başkan Aşgın'ın sözlerinin ardından salonda bulunan bazı kişilerin alkışladığı görüldü.

Bu görüntüler, tartışmayı daha da büyütürken sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Kimileri alkışları destek mesajı olarak değerlendirirken, kimileri ise yaşananları farklı açılardan yorumladı.

Manifest grubundan ise şu ana kadar konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler hem grubun hem de Çorum Belediyesi'nin atacağı olası yeni adımlara çevrilmiş durumda. Tartışmanın önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor.

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