Bestemsu Özdemir'den Çok Konuşulacak Sözler! Tepkiler Çığ Gibi

Bestemsu Özdemir bu kez rol aldığı projelerden çok yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Hem annelik sürecini hem oyunculuk kariyerini anlatan başarılı oyuncu çocukluğuna dair yaptığı "anne terliği" yorumu ve mesleğiyle ilgili hedefleriyle dikkat çekti. Özdemir'in özellikle esprili üslubu sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başladı.

Annelik ve Set Hayatı Bir Arada

Bestemsu Özdemir anne olduktan sonra iş hayatına ara vermediğini anlattı. Oğlu henüz 17 günlükken yeniden sete çıktığını söyleyen oyuncu bugün ise 6 aylık olan oğluyla birlikte seyahat ettiğini ve çekimlere gittiğini belirtti.

Kendisini "işkolik" olarak tanımlayan Özdemir annelikle kariyerini aynı anda yürütmeye çalıştığını söylerken bu yoğun tempoya rağmen mutlu olduğunu ifade etti.

Anne Terliği Yorumu Gündem Oldu

Röportajın en dikkat çeken bölümü ise "Anne terliğine başvurur musunuz?" sorusuna verdiği cevap oldu. Gülerek konuşan Özdemir kendi çocukluğunu hatırlatarak, "Anne terliği yemeyen yoktur bizim nesilde." dedi.

Ardından kullandığı "Dayak cennetten çıkma." ifadesi sosyal medyada en çok konuşulan sözlerden biri haline geldi. Oyuncu, annesinin kendisine terlik attığını ama hiçbir zaman kıyamadığı için isabet ettiremediğini de esprili bir dille anlattı.

Oğlu Hep Yanında

Başarılı oyuncu, anneliğin hayatındaki yerini anlatırken oğluna olan bağlılığını da paylaştı. Boynundan hiç çıkarmadığı kolyesinde oğlu Sarp Marco'nun yüzünün lazer yöntemiyle işlendiğini söyleyen Özdemir bu kolyeyi sürekli taşıdığını belirtti.

Kalıcı Bir İz Bırakmak İstiyor

Bestemsu Özdemir kariyer hedeflerinden de samimi sözlerle bahsetti. Kendisini hızlı yükselip çabuk unutulan isimlerden biri olarak görmediğini söyleyen oyuncu, "Ben kaplumbağayım, tavşan değil." diyerek uzun soluklu bir kariyer istediğini anlattı.

En büyük hayalinin ise yıllar sonra da adından saygıyla söz edilen bir oyuncu olmak olduğunu dile getiren Özdemir Ayşen Gruda gibi unutulmaz isimler arasında anılmayı hedeflediğini söyledi. Oyuncunun bu sözleri hayranlarından da büyük destek gördü.