Karolin Fişekçi'nin 4 Bin TL'lik Üyeliği Olay Yarattı!

Karolin Fişekçi Instagram'daki en üst seviye abonelik paketinin ücretini 4 bin TL'ye çıkardı. Yeni fiyat sosyal medyada tartışma yarattı.

Karolin Fişekçi'nin 4 Bin TL'lik Üyeliği Olay Yarattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2026 18:48

Karolin Fişekçi yine sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. Bu kez gündeme gelme nedeni yaptığı bir paylaşım ya da açıklama değil, Instagram'daki ücretli abonelik sisteminde yaptığı dikkat çekici güncelleme oldu. Özellikle en üst üyelik paketinin aylık 4 bin TL olarak belirlenmesi sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

En Üst Paketin Fiyatı Dikkat Çekti

Instagram'da ücretli abonelik sistemi sunan Karolin Fişekçi, üyelik seçeneklerini yeniden düzenledi. En çok konuşulan detay ise "İmparator Üye" adını verdiği en üst seviye abonelik paketi oldu.

Bu paketin aylık ücretinin 4 bin TL olarak belirlenmesi, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri fiyatı oldukça yüksek bulurken, kimileri ise içerik üreticilerinin abonelik ücretini belirleme hakkı olduğunu savundu. Kısa sürede çok sayıda yorum yapılırken konu magazin gündemine de taşındı.

Abonelere Neler Sunuyor?

Fişekçi'nin abonelik sayfasında yer alan bilgilere göre ücretli üyeler için özel içerikler hazırlanıyor. Plajdan, atölyeden ve stüdyodan paylaşımlar, sadece abonelere açık canlı sohbetler, canlı yayınlar, fotoğraflar ve günlük paylaşımlar bu üyelik kapsamında sunulan içerikler arasında yer alıyor.

Yani standart Instagram hesabında görülmeyen içerikler, yalnızca ücretli aboneler tarafından takip edilebiliyor.

Daha Önce de Gündem Olmuştu

Karolin Fişekçi'nin ücretli abonelik sistemi aslında ilk kez konuşulmuyor. Daha önce de bu sistem sayesinde kısa sürede yüksek gelir elde ettiği yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.

O dönemde sosyal medyada yapılan eleştirilere de sessiz kalmayan Fişekçi, hakkında yapılan yorumlara kendi üslubuyla yanıt vermişti. Bu son fiyat güncellemesiyle birlikte tartışmalar yeniden alevlenirken, sosyal medya kullanıcıları da yeni abonelik ücretini konuşmaya devam ediyor. Görünen o ki Karolin Fişekçi, aldığı her yeni kararla gündem yaratmayı sürdürüyor.

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