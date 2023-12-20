Zeynep Bastık o sorudan böyle kaçtı: 'O kadar güzelim ki cevap veremiyeceğim'

GQ Türkiye'nin düzenlediği ödül töreni öncesi magazin muhabirleriyle konuşan Zeynep Bastık cevap vermek istemediği bir soru gelince şöyle dedi: 'O kadar güzelim ki cevap veremiyeceğim.'

Zeynep Bastık o sorudan böyle kaçtı: 'O kadar güzelim ki cevap veremiyeceğim'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-12-2023 09:35

Zeynep Bastık geçtiğimiz günlerde sevgilisi Alican Ayyıldız ile birlikte bir mekanda eğlenmişti. Gittikleri mekanda Bastık'ın eski eşi Tolga Akış'ın da olması dikkat çekmişti. Güzel şarkıcı eğlence çıkışı magazin muhabirlerinin Ayyıldız ile geldiği partide eski eşi Akış'ın da olduğunu hatırlatması üzerine "2024 yılındayız artık ya. Böyle şeyler kalmadı. Beraber çalışıyoruz zaten. Hep birlikte bütün ekip olarak geldik buraya." demişti.



Önceki gün GQ dergisinin düzenlediği ödül törenine katılan Bastık, magazincilerin konuyu hatırlatması üzerine "Böyle şeyler konuşmayalım. Yanlış anlaşılmış ya da yazılmış. O kadar güzelim ki artık daha fazla soruya cevap veremiyeceğim" dedi.

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