Zeynep Bastık mutluluktan delirmek üzere

Son yıllarda ünlüler arasında büyük popülerlik kazanan Zeynep Bastık, önceki gece Karaköy'deki bir mekanda görüntülendi. Oldukça neşeli görünen ünlü popçu, 8 Mart'ta yayımlanan ve Mabel Matiz'e ait olan "Lan" adlı şarkısı hakkında konuştu.

Zeynep Bastık mutluluktan delirmek üzere
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-03-2024 10:32

Zeynep Bastık, yeni şarkısı "Lan" ile büyük bir başarı elde ettiğini söyledi. Bastık, "Şu anda mutluluktan deliye dönmek üzereyim. Şarkımız global listede 21. sırada ve bu listede tek Türkçe şarkı olmak çok büyük bir gurur. Her gün yeni bir başarıya imza atıyoruz ve neyi kutlayacağımızı şaşırdık. Üst üste gelen rekorları hala sindiremedik. Şu an inanılmaz şeyler yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

30 yaşındaki şarkıcı, "Yeni şarkımızın adı 'Lan' ve ben bu kelimeyi kaba bulmuyorum. Gerçek hayatta da sıkça kullanıyorum. Kim kullanmaz ki?" diyerek tebessüm etti.


İstanbul ve İzmir arasında gidip gelen Bastık, "Şunu belirtmek isterim ki, ben İzmir'e taşınmadım. Sadece sık sık ziyaret ediyorum. Bazı haberlerde 'Zeynep Bastık, İstanbul'u terk etti' gibi yanlış bilgiler yer alıyor ama buradayım. Orada pastoral bir yaşam sürüyorum. Evimde yalnız yaşıyorum, ancak erkek arkadaşım var" şeklinde konuştu.

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