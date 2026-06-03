Zeynep Bastık Müjdeyi Verdi, Düğün Hazırlıkları Başladı!

Türk pop müziğinin o kendine has tarzıyla devleşen güçlü seslerinden Zeynep Bastık ile televizyon ekranlarının yakışıklı ve başarılı oyuncusu Serkay Tütüncü evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı. İki yıldır gözlerden uzak son derece uyumlu ve mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü çift aldıkları o ani evlilik kararının ardından düğün planlaması için kolları hemen sıvadı bile. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan başarılı şarkıcı hazırlık süreciyle ilgili o çok merak edilen ilk detayları da paylaştı nihayet.

Paris'te Romantik Teklif

Magazin dünyasının o parmakla gösterilen örnek çiftleri arasında yer alan ikilinin aşkı ilk günkü gibi dolu dizgin devam ediyor. Tam 2 yıl önce aşk yaşamaya başlayan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü'nün ilişkileri hayranlarının evlilik müjdesi beklediği o mutlu haberi sosyal medya hesaplarından duyurmasıyla resmen taçlandı açıkçası. Sık sık mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çift ilişkilerinin ikinci yılını yepyeni karelerle kutlarken tam da bu özel dönüm noktasında Serkay Tütüncü'den o beklenen romantik evlilik teklifi geldi.

Işıklar şehri Paris'te sevgilisinden o rüya gibi evlenme teklifini alan ve hiç düşünmeden "Evet" yanıtını veren Zeynep Bastı, şimdi de büyük bir heyecanla düğün hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı şık bir organizasyonda basın mensuplarının sorularını ayaküstü yanıtlayan güzel popçu öyle büyük, gösterişli ve şatafatlı bir düğün töreni yerine daha samimi, sıcak bir kutlama hayal ettiklerini belirterek düğün konseptine dair şu tatlı ipuçlarını verdi: "Düğün hazırlıkları başladı aslında. Tam bir tarih veremeyeceğim şimdi ama küçük, kendi aramızda tatlı bir şeyler yaparız diye düşünüyoruz."

Düğün Hazırlıkları Başladı Büyük Bir Şey İstemiyoruz

Daha önce menajeri Tolga Akış ile kısa süren bir evlilik gerçekleştiren pop yıldızı, hayatında bembeyaz ve yepyeni bir sayfa açıyor. İkinci kez gelin olmaya hazırlanan şarkıcı Zeynep Bastık ve 2 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü'nün bu tatlı telaşı hayranlarını da mest etti resmen. Çiftin yakın çevresinden sızan ilk kulis bilgilerine göre nikah töreninin yaz sonuna doğru sadece ailelerin ve en yakın dostların katılımıyla, ya yurt dışında ya da Ege sahilinde acayip butik bir konseptle gerçekleştirilmesi planlanıyor.