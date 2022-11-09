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Gecce Magazin Haberleri

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor?

Umut Kurt’un eşi Melisa İnci’nin doğum günü partisine katılan Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu arasındaki yakınlık aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu. İşte detaylar...

Zeynep Bastık ile Uraz Kaygılaroğlu aşk mı yaşıyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-11-2022 09:50

Zeynep Bastık ve Uraz Kaygılaroğlu, Umut Kurt’un eşi Melisa İnci’nin yaş günü partisine katıldı. İkili, önce koyu bir sohbete koyuldu, ardından sarmaş dolaş dans etti. Sonra başka mekana geçen iki ünlü ismin burada da süren samimiyeti, partiye katılanların da dikkatini çekti.

Yaşananların ardından ikilinin aşk yaşadığına dair söylentiler çıktı. Ünlü isimler henüz konuya dair bir açıklamada bulunmadı. 

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