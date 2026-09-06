Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü Çeşme'de Aşka Geldi!

Geçtiğimiz günlerde evlenen şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, nikahın ardından soluğu aldıkları Çeşme sahilinde romantik anlar yaşadı.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü Çeşme'de Aşka Geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2026 12:31

Eylül ayının ilk günlerinde hayatlarını birleştiren Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü düğün yorgunluğunu Ege sahillerinde atıyor. Yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini 2 Eylül Çarşamba günü resmiyete döken ünlü çift nikahtan hemen sonra Çeşme'ye gitti. Çiçeği burnunda evliler tatil beldesindeki özel bir işletmede ilk kez kameralara yansıdı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili gün boyu neşeli tavırlarıyla çevredeki tatilcilerin dikkatini çekti.

Ege Sularında Romantik Dakikalar

Tesisin iskelesinden el ele denize giren ikili suyun içinde keyifli anlar yaşadı. Birbirine sarılarak serinleyen ve kahkahalar eşliğinde şakalaşan çiftin enerjisi objektiflere yansıdı. Dalgaların arasında romantik dakikalar geçiren taze evliler denizde kaldıkları süre boyunca neşelerini kaybetmedi. Bastık'ın sade bikini tercihi ve Tütüncü'nün atletik fiziği plaj sakinlerinin beğenisini topladı.

Nikahın Ardından Gelen İlk Kareler

Sade bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü çift merasim sonrası yaptıkları açıklamalarla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Başarılı şarkıcı nikah gününe ait fotoğrafları eşine yazdığı sevgi dolu cümlelerle takipçilerine sunmuştu. İlişkilerinin ilk anına işaret eden Bastık, "Gözlerimizin ilk buluştuğu günden beri biliyordum evleneceğimizi" sözleriyle mutluluğunu paylaşmıştı. Sosyal medyada binlerce beğeni alan düğün albümünün ardından gelen bu tatil fotoğrafları ikilinin evlilik sonrası kaydedilen ilk ortak görüntüsü oldu.

Yoğun Sezon Öncesi Moral Depoluyorlar

Müzik kariyerinde aralıksız konser maratonuna devam eden Zeynep Bastık ile televizyon projelerinin aranan oyuncularından Serkay Tütüncü yoğun kış sezonu başlamadan önce enerji depoluyor. Çeşme tatilinin ardından İstanbul'a dönecek olan ikili çalışma programlarına kaldıkları yerden devam edecek. Yeni şarkı hazırlıklarını sürdüren sanatçı ile yeni projeler için görüşmeler yürüten oyuncu eşi evliliklerinin ilk günlerini Ege'nin serin sularında dinlenerek geçiriyor.

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