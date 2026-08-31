Cem Yılmaz’a “Keşke Ölseydi” Dediler! Ağabeyinden Sert Tepki

Cem Yılmaz’ın sağlık durumu sonrası sosyal medyada yazılan bazı ağır yorumlar ağabeyi Can Yılmaz’ı isyan ettirdi. “Kimsenin Cem’i sevmesi şart değil” dedi.

Cem Yılmaz’a “Keşke Ölseydi” Dediler! Ağabeyinden Sert Tepki
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-08-2026 10:28

Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından sosyal medyada çok sayıda geçmiş olsun mesajı paylaşılırken, bazı yorumlar ise büyük tepki çekti. Ünlü komedyenin ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumuyla ilgili yapılan bazı paylaşımlara daha fazla sessiz kalamadı.

Can Yılmaz, bazı kullanıcıların kardeşi için ölüm dileğinde bulunduğunu belirterek bu sözlerin eleştiri sınırını çoktan aştığını söyledi.

“Kimsenin Cem’i Sevme Mecburiyeti Yok”

Cem Yılmaz’ın sağlık haberinin ardından kendilerine çok sayıda iyi dilek mesajı geldiğini anlatan Can Yılmaz, bu mesajları gönderen herkese teşekkür etti. Ancak bazı paylaşımların kendilerini hem şaşırttığını hem de üzdüğünü ifade etti.

Can Yılmaz’a göre herkes Cem Yılmaz’ı sevmek zorunda değil. Kardeşinin yaptığı işleri beğenmeyen, fikirlerine katılmayan ya da kendisinden hoşlanmayan insanlar elbette olabilir.

Fakat bir insanın ölümünü istemenin bununla aynı şey olmadığını özellikle vurguladı.

“Bu Bir Fikir Ayrılığı Değil”

Can Yılmaz, sosyal medyada “Keşke ölseydi”, “Niye kurtardınız?” ve “Tüh yine ölmedi” gibi ifadelerin kullanıldığını belirtti.

Bu sözlerin sıradan bir eleştiri olmadığını söyleyen Yılmaz, bir kişiden hoşlanmamakla onun ölmesini istemek arasında çok büyük bir fark olduğunu dile getirdi.

Ona göre mesele artık Cem Yılmaz’ın yaptığı işler ya da düşünceleriyle ilgili değil. Bir insanın ölümünü dilemek, çok daha farklı ve ciddi bir noktaya geliyor.

“İnsanlar Kendilerini Kötü Görmüyor”

Can Yılmaz’ın dikkat çektiği bir başka konu ise bu tür mesajları yazan insanların kendilerini günlük hayatta kötü insanlar olarak görmemesi.

Yılmaz, insanların sevdikleri ve değer verdikleri kişiler için üzülebildiğini ancak hiç tanımadıkları birinin ölümünü dilemekten çekinmeyebildiğini söyledi.

Kardeşine yönelik bu sözlerin kendisini en çok düşündüren tarafının da bu olduğunu belirten Can Yılmaz, sosyal medyada yapılan yorumların insanlık sınırlarını aşmaması gerektiğine dikkat çekti.

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