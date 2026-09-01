Nişanlısı Tutuklandı İrem Derici Bakın Ne Paylaştı!

İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu’nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, yaşanan gündemin hemen sonrasında bu kez sahneden karelerini takipçileriyle paylaştı.

Derici, Çatalca Belediyesi tarafından düzenlenen konserde sahne aldı. Konserden renkli fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, enerjisiyle dikkat çekerken özel hayatında yaşanan gelişmelerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Nişanlısı Tutuklandı

İrem Derici’nin nişanlısı DJ Melih Kunukçu, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kunukçu, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı. Aynı dosyada 311 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

Soruşturmanın bahis oynatma, banka hesapları veya IBAN’ların kullandırılması ve bahis oynama gibi farklı iddiaları kapsadığı belirtildi. Ancak Kunukçu’nun avukatı Abide Gülel Saral, müvekkiline yöneltilen suçlamanın yalnızca “bahis oynama” eylemiyle sınırlı olduğunu açıkladı. Avukat, Kunukçu hakkında bahis organizasyonu yürütmek, bahis oynatmak veya IBAN kullandırmak gibi daha ağır suçlamaların bulunmadığını savundu.

Derici Sessizliğini Korudu

Tüm bu gelişmelerin ardından gözler İrem Derici’ye çevrilirken, şarkıcı sosyal medya hesabından Çatalca’daki konserinden kareler paylaşmayı tercih etti.

Sahnede hayranlarıyla buluşan Derici’nin konser görüntüleri kısa sürede dikkat çekti. Ünlü şarkıcının paylaşımlarında nişanlısının tutuklanmasıyla ilgili doğrudan bir açıklamaya yer vermemesi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Derici’nin sahne çalışmalarına devam etmesi, yaşanan tüm bu yoğun gündeme rağmen işine odaklandığı şeklinde yorumlandı. Kunukçu hakkındaki hukuki sürecin ise önümüzdeki dönemde hazırlanması beklenen iddianameyle daha da netleşmesi bekleniyor.