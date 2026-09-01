Aşk ve Taht İçin Geri Sayım! İşte İlk Bölüm Tarihi

ATV’nin yeni sezon için hazırladığı tarihi dizi Aşk ve Taht için geri sayım başladı. Bozdağ Film imzalı yapım, hem güçlü oyuncu kadrosuyla hem de hikâyesiyle şimdiden merak uyandırıyor. Dizinin yayın tarihi belli olurken, Akın Akınözü’nün Sultan Alaeddin Keykubat karakteriyle yer aldığı ilk afiş de yayınlandı.

Aşk ve Taht Ne Zaman Başlıyor?

Diziyi bekleyenler için tarih artık net. Aşk ve Taht, 9 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Yayınlanan ilk afişte Akın Akınözü’nün canlandırdığı Sultan Alaeddin Keykubat karakteri dikkat çekiyor. Dizinin görkemli atmosferi ve tarihi dokusu da afişle birlikte ilk kez daha yakından görülmüş oldu.

Aşk ve Taht’ın Konusu Ne?

Dizinin hikâyesi, Anadolu Selçuklu Devleti’nin güçlü dönemlerinden birine uzanıyor. Hikâyenin merkezinde ise yıllarca zindanda tutulan Şehzade Alaeddin var.

Sekiz yıllık esaretin ardından özgürlüğüne kavuşan Alaeddin’i bu kez çok daha büyük bir mücadele bekliyor. Tahta çıkmak isteyen genç şehzade, saraya döndüğünde kendisini ihanetlerin, güç savaşlarının ve geçmişten kalan hesaplaşmaların tam ortasında buluyor.

Aşk ve İktidar Aynı Hikâyede Buluşuyor

Alaeddin’in hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri ise Alanya Prensesi Destina ile karşılaşması olacak. Farklı dünyalardan gelen ikilinin hikâyesinde aşk kadar sadakat, intikam ve iktidar mücadelesi de önemli bir yer tutacak.

Alaeddin’in saraya dönüşüyle birlikte hanedandaki dengeler de değişecek. Ümmühan Sultan, Melike Hatun ve Nurcihan Hatun gibi güçlü kadın karakterler, kendi hesapları ve hedefleri doğrultusunda saray mücadelesinin merkezinde yer alacak.

Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Aşk ve Taht’ta Akın Akınözü’nün yanı sıra Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu ve Murat Serezli gibi birçok tanınmış isim rol alıyor.

Tarihi atmosferi, saray entrikaları ve aşk hikâyesiyle Aşk ve Taht, yeni sezonun en merak edilen yapımlarından biri olmaya hazırlanıyor.