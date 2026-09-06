Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'dan Güller ve Günahlar'a Dair Tüyolar

Güller ve Günahlar ile ekrana dönen Cemre Baysel ve Murat Yıldırım yeni sezonda izleyicileri bekleyen sürprizleri, setteki rutinlerini ve özel hayatlarını anlattı.

Cemre Baysel ile Murat Yıldırım'dan Güller ve Günahlar'a Dair Tüyolar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-09-2026 13:33

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı "Güller ve Günahlar" heyecan dolu bir sezon finalinin ardından 12 Eylül'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. İkinci sezon çekimlerine başlayan dizinin başrol oyuncuları Cemre Baysel ile Murat Yıldırım sette bir araya gelerek hem yeni bölümlere dair merak uyandıran ipuçları verdi hem kamera arkasındaki deneyimlerini paylaştı. Yaz dönemini dinlenerek geçiren ikili yüksek motivasyonla sete döndüklerini ve karakterlerin dönüşümünü izleyiciye aktarmak için sabırsızlandıklarını belirtti.

Zeynep'in Değişimi ve Alerji İtirafı

Yeni sezonda canlandırdığı Zeynep karakterinin daha gözü kara ve kararlı bir yapıya bürüneceğini söyleyen Cemre Baysel karakterin ailesi ve sevdikleri uğruna sınır tanımayacağını ifade etti. Rolüyle arasındaki bağı güçlü bulan Baysel imajındaki değişikliğin arkasındaki çarpıcı gerçeği de ilk kez açıkladı. İlk sezonda karakter için tercih ettiği koyu saç renginin ciddi bir alerjiye yol açtığını belirten ünlü oyuncu rahatsızlığı nedeniyle dört beş gün sete gidemediğini aktardı. Sezon sonunda saçını boyamayı bıraktığını dile getiren sanatçı bu mecburi değişikliğin Zeynep’in hikayedeki evrimiyle doğal bir uyum yakaladığını söyledi.

Murat Yıldırım'dan Babalık ve Karakter Analizi

Dizide Serhat karakterine hayat veren Murat Yıldırım ise yeni bölümlerde Serhat ile Zeynep arasındaki ilişkinin zorlu sınavlar vereceğine dikkat çekti. Karakterinin tekrar sıfırdan başlama ve toparlanma mücadelesini oynamaktan keyif aldığını vurgulayan tecrübeli aktör özel yaşantısındaki babalık sevincini de paylaştı.

Kızı Miray’ın ardından oğlu Kerem’i kucağına alan Yıldırım, oğlunun ismini ablası Miray’ın seçtiğini anlattı. Babalık hissinin çocuklar büyüdükçe daha derinden kavrandığını belirten sanatçı kızının kardeşine gösterdiği şefkatin aileye büyük bir huzur kattığını sözlerine ekledi.

Set Rutinleri ve Küresel Başarı

Çekim aralarındaki eğlenceli anlara da değinen oyuncular karavan rutinlerindeki tezatlıkla dikkat çekti. Baysel sabahın erken saatlerinde enerji toplamak için teknomüzik dinlediğini aktarırken, Yıldırım ise son günlerde tek öğün beslendiği sıkı bir diyet uyguladığını ve dinlenme aralarında kitap okumayı tercih ettiğini söyledi. Yapımın dünya çapında 120 ülkede yayınlandığını hatırlatan ikili Latin Amerika'dan Afrika'ya uzanan geniş bir coğrafyadan Türkçe mesajlar aldıklarını belirterek evrensel ilginin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

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