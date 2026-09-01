Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı

Acun Ilıcalı, genç yaşta anne ve babasını kaybettiği, iflas ve kazalarla mücadele ettiği yılları anlattı: “25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi.”

Acun Ilıcalı Hayatının En Acı Dönemini İlk Kez Anlattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-09-2026 10:13

Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu ve hayatının en zor dönemlerinden bugüne uzanan hikâyesini anlattı. Başarılı televizyoncu, genç yaşta yaşadığı büyük kayıpların hayata bakışını tamamen değiştirdiğini söyledi.

Ilıcalı, risk almaktan korkmadığını anlatırken bunun altında geçmişte yaşadığı acıların da olduğunu belirtti. Ölümden ve maddi kayıplardan korkmadığını söyleyen Ilıcalı, parayı ise hayatının amacı değil, başarıya ulaşmak için kullandığı bir araç olarak gördüğünü dile getirdi.

“25 Yaşıma Kadar Korku Filmi Gibiydi”

Ilıcalı’nın anlattıkları arasında en çok dikkat çeken bölüm, gençlik yıllarında yaşadığı acılar oldu. Henüz 21 yaşındayken anne ve babasını trafik kazasında kaybeden Ilıcalı, kısa süre sonra boşandı ve 23 yaşında iflas etti.

Üstelik bununla da bitmedi. 24 yaşında motosiklet kazası geçiren Ilıcalı, kazada yanındaki arkadaşını da kaybetti. O günleri anlatırken hayatının ilk 25 yılını adeta bir korku filmine benzetti.

Yaşadığı tüm bu olayların ardından iş hayatında yeni bir sayfa açtığını söyleyen Ilıcalı, sonrasında her yılın kendisi için bir öncekinden daha iyi geçtiğini anlattı.

Çağla İçin “O da Deli” Dedi

Programda eşi Ayça Çağla Altunkaya’nın macera tutkusundan da bahseden Ilıcalı, eşinin yamaç paraşütü ve paraşütle atlama gibi aktivitelere meraklı olduğunu söyledi.

Altunkaya’nın Fethiye’de yamaç paraşütü yaptığını, ardından Dubai’de paraşütle atladığını anlatan Ilıcalı, buna rağmen bazı şeylerden korkmasına şaşırdığını esprili bir dille aktardı.

Kızı Banu Konusunda Daha Temkinli

Ilıcalı, kızı Banu’nun da geçmişte ciddi kazalar yaşadığını anlattı. Anne ve babasının hayatını kaybettiği kazada Banu’nun da araçta olduğunu söyleyen Ilıcalı, kızının daha sonra kendi başına da trafik kazası geçirdiğini belirtti.

Bu yüzden Banu teknedeyken ekstra dikkat ettiklerini söyleyen Ilıcalı, durumu yine kendine has mizahıyla anlattı: “Bizim tekne kanoya dönüyor.”

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