Merih Demiral ve Heidi Lushtaku Evliliğinde Ayrılık Alarmı

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı savunma oyuncusu Merih Demiral ile İsviçreli model eşi Heidi Lushtaku'nun evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. 2021'de hayatlarını birleştiren ve örnek aile yaşantılarıyla tanınan ikilinin ilişkisinde kriz çıktığı iddia ediliyor. Sosyal medya platformu Instagram üzerinden gerçekleşen sürpriz bir profil güncellemesi magazin kamuoyunda geniş bir yankı uyandırdı.

Sosyal Medyada Dikkat Çeken Profil Değişikliği

Model Heidi Lushtaku geniş kitleler tarafından takip edilen Instagram hesabında yer alan "Demiral" soyadını sildi. Ünlü modelin bu adımı atarak profilinde yalnızca kendi bekarlık soyadını kullanmaya başlaması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları ve magazin çevreleri bu hamleyi çiftin evlilik birliğinde ortaya çıkan derin bir kriz olarak yorumladı. Aile yaşamına dair paylaşımlarıyla bilinen Lushtaku'nun dijital kimliğinde gerçekleştirdiği bu ani değişiklik ayrılık iddialarını alevlendirdi.

2021 Yılında Başlayan Evlilik Yolculuğu

Yeşil sahalardaki hırslı mücadelesiyle takdir toplayan Merih Demiral ile Heidi Lushtaku 2021'de evlilik kararı alarak nikah masasına oturdu. Gözlerden uzak ve sade bir törenle hayatlarını birleştiren çift mutlu birlikteliklerini iki çocukla taçlandırdı. Hem spor camiasında hem moda dünyasında ilgiyle takip edilen ikili uzun süredir huzurlu aile tablosuyla adından söz ettiriyordu. Karşılıklı saygı ve uyumla anılan evlilikte patlak veren bu son gelişme çiftin sevenleri arasında şaşkınlık yarattı.

Taraflardan Henüz Açıklama Gelmedi

Gündeme damga vuran ayrılık söylentilerinin ardından tüm gözler ünlü çifte çevrildi. Merih Demiral cephesinden veya Heidi Lushtaku tarafından konuya ilişkin herhangi bir açıklama ya da yalanlama henüz gelmedi. Takipçiler ve magazin basını tarafların sosyal medya hesaplarındaki ortak fotoğrafları ve sonraki adımlarını mercek altına aldı. İki çocuk sahibi çiftin evliliklerinde yaşanan bu çalkantılı süreç hakkında sessizliklerini ne zaman bozacağı belirsizliğini koruyor.