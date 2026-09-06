Itır Esen ile Engin Aykanat Nişanlandı: Yüzükleri Çağatay Ulusoy Taktı

Podyumların ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Itır Esen menajerliğini yürüten Engin Aykanat ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı alan ikili aile fertlerinin ve yakın dostlarının katıldığı özel bir törenle nişanlandı. Merasimde paylaşılan fotoğraflarla kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş bir yankı buldu.

Yüzükleri Oyuncu Çağatay Ulusoy Taktı

Çiftin özel gününde sanat ve eğlence sektöründen dostları da hazır bulundu. Merasimin en dikkat çekici anı ise geleneksel kurdele kesimi ve yüzük takma sırasında yaşandı. Ünlü aktör Çağatay Ulusoy çiftin nişan yüzüklerini bizzat takarak kurdeleyi kesti. Kariyer planlamasını uzun süredir Aykanat ile birlikte yürüten Ulusoy bu mutlu anlarda menajerini ve meslektaşı Esen'i yalnız bırakmadı. Samimi bir ortamda gerçekleşen törende ikili davetlilerin alkışları eşliğinde tebrikleri kabul etti.

Podyumdan Oyunculuğa Uzanan Kariyer

Itır Esen 2017'de düzenlenen Miss Turkey yarışmasıyla geniş kitlelerce tanındı. Yarışmanın ardından moda sektöründe mankenlik çalışmalarına ağırlık veren tescilli model ilerleyen süreçte televizyon yapımlarında da boy göstererek yeteneğini sergiledi. Sanatçı bir aile geleneğinden gelen genç isim Yeşilçam sinemasının usta oyuncularından Itır Esen’in yeğeni olarak da biliniyor. Hem aileden devraldığı miras hem de mesleki çalışmalarıyla öne çıkan model kariyer adımlarını menajeri Aykanat ile şekillendiriyordu.

Menajeriyle Yeni Bir Hayata Adım Attı

Televizyon ve sinema dünyasında çok sayıda başarılı oyuncunun kariyer temsilciliğini üstlenen Engin Aykanat sektörün deneyimli isimleri arasında yer alıyor. İş birliklerini zaman içinde özel bir beraberliğe dönüştüren çift sade organizasyonla ilişkilerini evlilik yoluna taşıdı. Dijital mecralarda yayımlanan nişan karelerinin altına meslektaşları ve sevenleri tarafından çok sayıda kutlama mesajı bırakıldı. Düğün hazırlıklarına ara vermeden başlayacak olan çift tebrikleri kabul ettikten sonra yeni yaşam dönemine ilk adımı attı.