Shakira "Dai Dai" Klibiyle 1 Milyar Barajını Aşan Kadın Şarkıcılar Arasına Girdi

Latin müziğin küresel temsilcisi Shakira, Nijeryalı müzisyen Burna Boy ile seslendirdiği "Dai Dai" şarkısının video klibiyle YouTube üzerinde bir milyar izlenme sayısına ulaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası resmi şarkısı olarak tanıtılan çalışma yayınlandığı ilk andan itibaren dijital müzik platformlarında güçlü bir ivme yakaladı. Kolombiyalı sanatçı ulaştığı bu rakamla birlikte uluslararası arenadaki sarsılmaz konumunu bir kez daha tescilledi.

Dört Aydan Kısa Sürede Dev Eşiği Aştı

Video paylaşım platformunda 15 Mayıs tarihinde dinleyicilerin beğenisine sunulan klip dört aydan daha kısa bir zaman diliminde bir milyar görüntüleme elde etti. Bu hızlı yükseliş eseri kupa marşları arasında en çabuk zirveye tırmanan yapımlardan biri konumuna getirdi. Söz konusu istatistik aynı zamanda Shakira’nın kariyerine yeni bir unvan kazandırdı. Dünyaca ünlü şarkıcı platform üzerinde on klibi bir milyardan fazla izlenen kadın sanatçılar kulübüne adını yazdırarak tarihi bir eşiği geçti.

Yeşil Sahaların Yıldızlarına Vurgu

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada ortaklığında organize edilen turnuvanın coşkusunu yansıtan şarkı futbol tutkusunu ritmik altyapıyla birleştiriyor. Eserin sözlerinde futbol tarihine yön veren Pele ve Diego Maradona gibi efsanevi isimlere selam gönderiliyor. Şarkı metninde yeşil sahaların modern ikonları Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo da anılıyor. Kadroda vurgulanan Kylian Mbappe ve Mohamed Salah gibi günümüz yıldızları ise parçanın dinamizmini tribünlerin heyecanıyla buluşturuyor.

Shakira'dan Hayranlarına Teşekkür Mesajı

Elde edilen izlenme başarısının ardından kişisel sosyal medya hesabından bir kutlama açıklaması yayımlayan Shakira hissettiği gururu takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı sevinci doğrudan dinleyicilerine adayan tecrübeli müzisyen, "Bir milyar görüntüleme, hayalimin ötesinde! İnanılmaz hayranlarım, her şeyi mümkün kıldığınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Önceki turnuvalarda seslendirdiği kült marşlarla futbol coşkusunu sahneye taşıyan sanatçı video klibin gördüğü bu yoğun ilgiyle dijital platformlardaki hakimiyetini korumayı sürdürüyor.