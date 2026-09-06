Barış Yuntçu ile Boşanma Aşamasında Olan Deniz Baysal İlk Kez Konuştu

Müzisyen Barış Yurtçu ile altı yıllık evliliğini noktalama kararı alan oyuncu Deniz Baysal boşanma davasının ardından ilk kez konuştu. 2019'da nikah masasına oturan çiftin yollarını ayırma kararı magazin kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fikir ayrılıkları gerekçesiyle temmuz ayında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak resmi süreci başlatan Baysal dava dosyasına gizlilik kararı aldırmıştı. Süreç boyunca sessizliğini koruyan başarılı oyuncu katıldığı yayında iç dünyasına ve yaşadığı günlere dair samimi açıklamalarda bulundu.

Çekişmeli Dava ve İhanet İddiaları

Anlaşmalı olarak başlayan ayrılık süreci tarafların mahkemeye sunduğu dilekçelerin ardından çekişmeli bir hal aldı. Müzisyen Barış Yurtçu’nun dava dosyasına sunduğu cevap dilekçesinde yüksek miktarda maddi talepte bulunduğu ve çeşitli şartlar öne sürdüğü ileri sürüldü. Bu gelişmeyle birlikte Yurtçu’nun eşine ihanet ettiği ve boşanma protokolüne yanaşmadığı iddiaları yayıldı. Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Yurtçu'nun avukatı ihanet suçlamalarının asılsız ve mesnetsiz olduğunu belirterek bu söylentilerin müvekkilinin kişilik haklarına doğrudan saldırı oluşturduğunu bildirdi.

Melis İşiten'in Programında Konuştu

Hakkındaki iddialar karşısında dava sürecinde sessiz kalmayı yeğleyen Deniz Baysal meslektaşı Melis İşiten’in sunduğu programa konuk oldu. Yaşadığı günlere rağmen hayata pozitif baktığını dile getiren ünlü oyuncu, "İyi hissettiğim bir dönemdeyim. Mutluyum, huzurluyum" diyerek moralinin yüksek olduğunu ifade etti. Yaşamayı ve üretmeyi çok sevdiğini belirten sanatçı insan ilişkilerinde uyuma değer verdiğini aktardı. Baysal, "Benim birisiyle anlaşmama ihtimalim yok gibi. Eskiden inadım kendimleydi, zamanla bunu törpüledim" sözleriyle kişisel değişimine dikkat çekti.

"Önce Kendinizi Sevmeyi Bilin"

İkili ilişkilerdeki yaklaşımını samimiyetle paylaşan tecrübeli oyuncu sevgisini açıkça gösteren bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Duygularını saklamadığını ancak sevdikleriyle uğraşmaktan da geri durmadığını anlatan Baysal izleyicilere yönelik tavsiyede bulundu. Başkalarına akıl vermekten hoşlanmadığını aktaran oyuncu en temel kuralın özsaygı olduğunu belirterek "Çok tavsiye vermeyi sevmiyorum ama önce kendinizi sevmeyi bilin derim" ifadeleriyle sözlerini noktaladı. Ekranların sevilen yüzü evliliğinin sona ermesiyle başlayan yeni hayat döneminde kendine odaklandığını ve iç huzurunu korumaya öncelik verdiğini dile getirdi.