Seren Serengil'den Sibel Can Çıkışı: "O Kimseyle Evlenmeyecek"

Sosyal medya paylaşımları ve açık sözlü yorumlarıyla tanınan Seren Serengil magazin kulislerinde sık sık evlilik haberleriyle anılan meslektaşı Sibel Can’a sahip çıktı. Sanatçı hakkında düzenli aralıklarla ortaya atılan nikah iddialarına tepki gösteren Serengil, Can’ın özel yaşamına ve kariyerine yönelik haksız bir tutum sergilendiğini belirterek kapsamlı bir açıklama yayınladı.

"Altı Ayda Bir Evlendiriyorlar"

Kişisel Instagram hesabından uzun bir mesaj paylaşan Seren Serengil medyada sürekli tekrarlanan asılsız haberlere isyan etti. Can'ın kamuoyu önünde sürekli biriyle evlendirilmeye çalışılmasını eleştiren ünlü sunucu, "Altı ayda bir Sibel'i evlendiriyor herkes. Yine her yerde Sibel evleniyor haberi var. Kendi sayfamda hiçbir sanatçı için böyle yorumlar yapmam fakat artık bu kıza haksızlık yapıldığını düşünüyorum" sözleriyle tepkisini ortaya koydu. Usta sanatçının asil duruşunu ve kimseyle polemiğe girmeyen yapısını öven Serengil, Can’ın yıllardır yalnızca işine ve çocuklarına odaklandığını kaydetti.

"Hastalığı Yüzünden Kilo Alıyor"

Açıklamasında sanatçının maruz kaldığı fiziksel eleştirilere ve dış görünüş baskısına da değinen Serengil, Can'ın sağlık durumuna ilişkin bir gerçeği hatırlattı. Ünlü şarkıcının şeker hastalığıyla mücadele ettiğini vurgulayan sunucu kilo değişimlerinin bir kusur gibi sunulmasını kınadı. Serengil, "Şeker hastalığı var ve diyet yapamıyor, haliyle şişebiliyor ve kilo alabiliyor. Sanki dünyaca ünlü bir modelmiş de kilo almış gibi görüntüsüyle dalga geçtiler. O ise yine sitem etmedi, tek kelime dahi söylemedi" diyerek meslektaşının sessiz ve vakur tavrını savundu.

"Kendi İmparatorluğunda Krala İhtiyacı Yok"

Sibel Can'ın çocuklarını gözlerden uzak büyüttüğünü, aldatıldığında ya da haksızlığa uğradığında dahi skandallardan uzak kalarak hayatını zarafetle yönettiğini belirten Serengil evlilik iddialarına kesin bir dille son noktayı koydu. Sanatçının kendi ayakları üzerinde duran bağımsız bir kadın olduğuna dikkat çeken sunucu, "Sibel kimseyle evlenmeyecek. Çünkü onun kendisinin kraliçesi olduğu bir imparatorluğu var ve orayı tek başına yönetiyor. Orada bir krala ihtiyacı yok. Sevmek ayrı, o tahtı paylaşmak ayrı. O kimseyle evlenmeyecek, o bizimle evli" ifadeleriyle destek mesajını noktaladı.