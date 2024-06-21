Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Çeşme'de

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, Çeşme’de romantik anlarıyla dikkat çekti. Çiftlikköy’de bir plajda görüntülenen ikili, aşk dolu halleriyle objektiflere yansıdı.

Günün büyük bir kısmını denizde yüzerek geçiren Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, kumsalda el ele tutuşarak romantik bir yürüyüş yaptı. Sürekli birbirlerine gülümseyen çift, mutluluklarını adeta çevrelerindekilere gösterdi.

Çeşme'nin gözde tatil beldelerinden birinde, sıcak yaz günlerinin tadını çıkaran Bastık ve Tütüncü, tatilleri boyunca hayranlarından büyük ilgi gördü. Çiftin bu samimi ve mutlu anları, sosyal medyada da geniş yankı buldu.