Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Çeşme'de

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, Çeşme'de objektiflere takıldı. Bastık ve Tütüncü, mutluluklarını gözler önüne serdi.

Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, Çeşme'de
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-06-2024 11:08

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, Çeşme’de romantik anlarıyla dikkat çekti. Çiftlikköy’de bir plajda görüntülenen ikili, aşk dolu halleriyle objektiflere yansıdı.

Günün büyük bir kısmını denizde yüzerek geçiren Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü, kumsalda el ele tutuşarak romantik bir yürüyüş yaptı. Sürekli birbirlerine gülümseyen çift, mutluluklarını adeta çevrelerindekilere gösterdi.

Çeşme'nin gözde tatil beldelerinden birinde, sıcak yaz günlerinin tadını çıkaran Bastık ve Tütüncü, tatilleri boyunca hayranlarından büyük ilgi gördü. Çiftin bu samimi ve mutlu anları, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Benzer Haberler
Emekliye Temmuz'da çifte müjde geliyor! Maaş alanlar için yüzde 100 onaylı nakit olacak! Emekli önümüzdeki ay bayram edecek! Emekliye Temmuz'da çifte müjde geliyor! Maaş alanlar için yüzde 100 onaylı nakit olacak! Emekli önümüzdeki ay bayram edecek!
Ödemeler anında hesaplara geri yatacak! 5-50 bin TL arasında IBAN numarasına yatacak! Devlet destekli olacak Ödemeler anında hesaplara geri yatacak! 5-50 bin TL arasında IBAN numarasına yatacak! Devlet destekli olacak
Ziraat Bankası önemli uyarı verdi! Listede adı ve soyadı olanlar için 15000 TL ödeme hazırlandı!  Ziraat Bankası önemli uyarı verdi! Listede adı ve soyadı olanlar için 15000 TL ödeme hazırlandı! 
Yağmur Tanrısevsin: ‘Sorumluluk hissediyorum’ Yağmur Tanrısevsin: ‘Sorumluluk hissediyorum’
Emeklilere Büyük Müjde: Bankalardan Nakit Promosyon Yağmuru! Emeklilere Büyük Müjde: Bankalardan Nakit Promosyon Yağmuru!
Emeklilere Maaş Müjdesi: Ödemeler 24-28 Haziran Tarihleri Arasında Yapılacak! Emeklilere Maaş Müjdesi: Ödemeler 24-28 Haziran Tarihleri Arasında Yapılacak!
ÇOK OKUNANLAR
Neslihan Atagül'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı
  • 15-06-2024 10:22

Neslihan Atagül'ün bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da jetsurf hünerleriyle göz doldurdu
  • 15-06-2024 10:31

Kıvanç Tatlıtuğ, Bodrum'da jetsurf hünerleriyle göz doldurdu

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!
  • 19-06-2024 10:28

Bülent Şakrak ve Esra Akpınar Çeşme’de!

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 20-06-2024 13:13

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede
  • 20-06-2024 14:29

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede