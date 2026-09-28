Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu: "Kuzum Buz Gibiydi!"

35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem aylar sonra konuştu. "Kuzum buz gibiydi" diyen anne çıkan alkol iddialarını yalanladı.

Ece İrtem'in Annesi Nuriye İrtem Aylar Sonra Konuştu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-09-2026 12:08

Geçtiğimiz haziran ayında ani vefatıyla sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan başarılı oyuncu Ece İrtem'in ölümünün üzerinden aylar geçti. Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalara kazınan ve henüz 35 yaşında hayatını kaybeden genç oyuncunun ardından annesi Nuriye İrtem ilk kez sessizliğini bozdu. Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'e içini döken acılı anne o sabah odasına neden girdiğini, kızını nasıl bulduğunu ve hakkında çıkan asılsız iddiaları ilk kez kendi ağzından anlattı.

"Sesime Cevap Vermedi Kuzum Buz Gibiydi"

15 Haziran 2026 tarihinde Kadıköy'deki evlerinde hayatını kaybeden Ece İrtem'i kaybettiği o sabahı büyük bir acıyla anlatan Nuriye İrtem odasına gitme sebebini şu sözlerle paylaştı:

"O sabah kızına kahvaltıda ne istediğini sormak ve hastane randevusunu haber vermek için odasına gittim. Sesime cevap vermedi. Kuzum buz gibiydi."

Kızını o halde gördüğünde dünyasının başına yıkıldığını, ne yapacağını bilemeyerek çığlıklar attığını belirten acılı anne yaşadığı büyük şok nedeniyle o andan sonrasını hatırlayamadığını ve "Zaten sonrası bende yok" diyerek yürek burktu.

"Alkolik Falan Değildi O Açıklamalar Asla Bana Ait Değil"

Kızının vefatının hemen ardından basında yer alan ve kendisine atfedilen "Çok alkol alıyordu, antidepresan kullanıyordu" yönündeki iddialara sert tepki gösteren Nuriye İrtem bu haberlerin tamamen uydurma olduğunu vurguladı. O gün yaşadığı şok ve acı nedeniyle kimseye herhangi bir açıklama yapabilecek durumda olmadığını belirten anne İrtem tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Kızım asla alkolik falan değildi. İçmiyordu ki! O gün de içmedi zaten. Asla! Bu var ya öyle ayıp ki! Yalan. Uydurma. Ben o gün kendimde miydim ki? Benim dünyam kararmış, ben o halde açıklama mı yapacağım? Ben konuşacak durumda değildim."

Adli Tıp Kurumu'nun tamamlanan raporunda etil alkol zehirlenmesine işaret edilirken aylar sonra ilk kez konuşan anne Nuriye İrtem'in bu açıklamaları evladını kaybeden bir annenin hem yaşadığı tarifi imkansız acıyı hem de haklı sitemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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