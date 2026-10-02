Ezgi Mola’dan Barcelona Çıkışı! “Nereden Çıkıyor Bilmiyorum”

Ezgi Mola Barcelona’da yatırım için ev aldığı ve evinin işgal edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Ünlü oyuncu “Tamamen yalan haberler” dedi.

Ezgi Mola’dan Barcelona Çıkışı! “Nereden Çıkıyor Bilmiyorum”
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2026 19:43

Ezgi Mola son günlerde hakkında çıkan Barcelona’daki ev iddialarına açıklık getirdi. Ünlü oyuncunun yatırım amacıyla İspanya’nın Barcelona kentinde ev aldığı ve söz konusu evin “okupa” hareketini destekleyen bir grup tarafından işgal edildiği ileri sürülmüştü. Ancak Mola bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“Barcelona’da Bir Evim Yok”

Etiler’de bir sergiden çıkarken görüntülenen Ezgi Mola’ya hakkında çıkan Barcelona iddiaları soruldu. Ünlü oyuncu duyduklarına kendisinin de şaşırdığını belirterek iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Mola “Barcelona’da bir evim yok. Tamamen yalan haberler. Ben de gördükçe şaşırıyorum” diyerek hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ünlü oyuncu ayrıca haberlerde yer alan yüksek rakamlara da tepki gösterdi. Özellikle 3 milyon euro gibi rakamların nereden çıktığını anlamadığını belirten Mola bu iddiaların kendisi açısından oldukça şaşırtıcı olduğunu dile getirdi.

“Nereden Çıkıyor Böyle Haberler Bilmiyorum”

Ezgi Mola’nın açıklamasında en çok dikkat çeken noktalardan biri de haberlerde yer alan evin fiyatı oldu. Oyuncu milyonlarca euroluk rakamların yazılmasına anlam veremediğini söyledi.

Böylece bir süredir magazin gündeminde konuşulan Barcelona’daki ev iddiasına da kendi açısından son noktayı koymuş oldu.

Şimdilik En Büyük Projesi Oğlu Can

Yeni bir projesi olup olmadığı da sorulan Ezgi Mola şu sıralar herhangi bir çalışma içerisinde olmadığını söyledi. Oyuncu hayatındaki en önemli “projenin” ise oğlu Can olduğunu anlattı.

Can’ı kreşe yazdırdığını söyleyen Mola günlerini oğluyla ilgilenerek geçirdiğini belirtti. Oyuncunun bu sözleri kariyerinden çok annelik hayatına odaklandığı yeni dönemini de gözler önüne serdi.

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