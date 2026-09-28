Deniz Göktaş Davasında Karar Çıktı: Ünlü Komedyen Tahliye Edildi

Sosyal medya platformlarında yayınladığı videolar ve yaptığı mizahi paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan sevilen komedyen Deniz Göktaş uzun süredir beklenen davasında bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Toplamda 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Göktaş'ın davası büyük bir merakla takip edilirken mahkemeden çıkan karar sevenlerini sevindirdi. 88 günlük tutukluluk sürecinin ardından mahkeme salonunda aklandı ve özgürlüğüne kavuştu.

Salon Yetersiz Kaldı: Duruşma Ağır Ceza Salonunda Görüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ve suçu ve suçluyu övme suçlamalarıyla 2 yıl 7 aydan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklanan Deniz Göktaş'ın davası için yoğun bir katılım gerçekleşti.

İstanbul 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan duruşma katılımın yüksek olması ve salon kapasitesinin yetersiz kalması sebebiyle İstanbul 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonuna taşındı.

Savcılıktan Mütalaa ve Mahkemenin Kararı

Duruşma esnasında savcılık tarafından sunulan esas hakkındaki mütalaada Deniz Göktaş'ın üzerine atılı bazı suçlamalardan cezalandırılması ve aynı zamanda tahliye edilmesi talep edildi.

Yapılan yargılama sonucunda mahkeme heyeti şu hükümlere vardı:

Cumhurbaşkanına Hakaret: 11 ay 20 gün hapis cezası.

Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik: 7 ay 15 gün hapis cezası.

Suçu ve Suçluyu Övme: Beraat.

Mahkeme kurulan hükümle birlikte yattığı süreyi göz önünde bulundurarak Deniz Göktaş'ın tahliyesine karar verdi. 88 gün sonra özgürlüğüne kavuşan komedyenin kararla birlikte cezaevinden çıkması bekleniyor.